Uomini e Donne / Anticipazioni: Gianni Sperti contro Angela, scontro tra Gianluca e Roberta (Trono Over)

Con la fine delle festività natalizie, Uomini e Donne è finalmente tornato in onda. Come di consueto, il lunedì è stato occupato da Gemma Galgani e dalle ultime novità in merito alla conoscenza con Paolo e Rocco. Se quella con il primo sembra essere finita definitivamente, con Rocco va invece diversamente. Gemma ha deciso di riavvicinarsi a lui, avendo provato nuovamente emozioni in sua presenza. E se le cose ora sembrano andare molto bene, ciò che ci aspetta sarà molto meno idilliaco. Le anticipazioni delle prossime registrazioni ci svelano, infatti, che Gemma e Rocco arriveranno nuovamente allo scontro. Rocco si sentirà e dirà usato dalla Galgani che, a suo dire, in tutto questo tempo non avrebbe mai avuto vero interesse nei suoi riguardi. Accuse che saranno supportate da Tina Cipollari, sempre più convinta che a Gemma interessi solo rimanere nello studio di Uomini e donne.

ANGELA ANCORA AL CENTRO DELLE CRITICHE

Ma cosa accadrà invece nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Ritroveremo ancora i protagonisti del trono Over e, in particolare, continuerà la discussione che vede al centro dello studio Alessio diviso tra Laura e Luisa che si smorzerà poi con un ballo. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, durante questo Gianluca raggiungerà Roberta e tra loro prenderà il via un’accesa discussione. Ma grande protagonista sarà Angela Di Iorio, che avrà una lettera da leggere dedicata ad Aladino, perchè Babbo Natale le ha regalato la famosa lampada e ora vuole esprimere i suoi desideri. Lei legge allora di desiderare uomini seri, non bugiardi, che la devono accettare per quello che é. Non mancheranno i soliti scontri della dama con Gianni e Tina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA