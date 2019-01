Uomini e Donne / Sonia Puglisi dice addio a Luigi Mastroianni? Chiari indizi sui social (Trono Classico)

Il percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne continua a complicarsi. Tanti i dubbi che continuano ad attanagliare il tronista in merito alle sue corteggiatrici e alla veridicità dei loro comportamenti. Dubbi che hanno suscitato anche l’intervento di Maria De Filippi, che ha cercato di far capire al tronista come questi, spesso, siano dettati solo da una sua eccessiva insicurezza e non da un reale motivo per cui preoccuparsi. L’attenzione di Luigi è al momento concentrata su tre ragazze, tra le quali potrebbe quindi essere la scelta: Giorgia, Irene e Sonia. Quest’ultima, nel corso dell’ultima registrazione del trono Classico, ha però deciso di andare via, lasciando il tronista con un punto interrogativo. Il suo è un addio oppure la corteggiatrice deciderà di rimanere per Luigi? Alcuni indizi arrivano dal suo profilo social.

SONIA PUGLISI NON TORNA IN STUDIO?

Gli ultimi post di Sonia Puglisi fanno pensare ad un non ritorno della corteggiatrice a Uomini e Donne per Luigi Mastroianni. L’ultimo post della corteggiatrice recita: “Quelli come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro” scrive Sonia. Parole che fanno quasi intendere la sua intenzione di non tornare sui suoi passi. E ancora, in una story su Instagram nelle ultime ore, la Puglisi scrive “Solo mal di stomaco e gastrite”, quasi a sottolineare un fastidio (metaforico) provato in questi giorni. Tutte cose che portano proprio a credere che Sonia abbia deciso di non tornare o che, comunque, Luigi non abbia fatto qualcosa di significativo per convincerla a riprendere la sua sedia in studio.

