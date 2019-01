Walter Nudo e Natalia Bush stanno insieme? / Foto, addio a Céline Mambour: l’attore ha mentito a tutti?

Soltanto ieri, a Pomeriggio 5, Walter Nudo ammetteva di essere ancora single e di non aver trovato alcuna donna che fosse riuscito a conquistare il suo cuore dopo il Grande Fratello Vip. “Ho ancora delle situazioni da chiarire” ha fatto sapere il vincitore del reality in merito al rapporto con la sua ex moglie Céline Mambour. Peccato che il settimanale Chi, nel suo nuovo numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, dica ben altro. È qui, infatti, che appaiono le foto di Nudo con una super bionda che no, non è Francesca Cipriani, bensì un’altra bombastica showgirl e modella: Natalia Bush. Un accoppiamento alquanto inedito che è però testimoniato dagli scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Walter e Natalia, negli scatti, sono a, Capri all’ombra dei faraglioni, tra bagni in mare e foto ricordo. In un’altra foto, l’attore e la modella sono seduti vicini, intenti a guardare qualcosa, e lui la cinge col braccio destro.

WALTER NUDO, SINGLE O NO?

Che Walter Nudo abbia quindi mentito a tutti e che abbia, invece, un flirt in corso con Natalia Bush? Solo ieri, a Pomeriggio 5, l’attore si è professato ancora single e castissimo: “Sono casto non da un anno no, ma da 13 mesi sì”, ha detto. E quando, poi, la conduttrice gli ha ricordato dell’innamoramento di Francesca Cipriani, Walter Nudo ha raccontato: “Mi ha contattato il suo manager, io ho detto che è una bravissima ragazza, l’ho ringraziata ma ora ho delle cose in sospeso…” Insomma, Walter sembrava essere intenzionato a riscoprire il rapporto con l’ex moglie Céline, ma di fronte alle foto con Natalia Bush ora tutti si chiedono: qual è la verità? Walter Nudo è davvero single o sta solo nascondendo la sua nuova relazione?

