X-MEN – L’INIZIO/ Su TV8 il film con James McAvoy e Michael Fassbender (oggi, 8 gennaio 2019)

NEL CAST JENNIFER LAWRENCE

Il film X-Men – L’inizio va in onda su TV8 oggi, giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 21,30. La pellicola è stata realizzata nel 2011 e diretta dal regista Matthew Vaughn, dedicata ai leggendari supereroi della Marvel Comics. Il cast del film è composto da Michael Fassbender nella parte di Erik Lehnsherr (Magneto), Jennifer Lawrence nel ruolo di Raven Darkholme (Mystica) e Kevin Bacon nella parte di Klaus Schmidt (Sebastian Shaw), Lucas Till (Havok), James McAvoy (Professor X), Nicholas Hoult (Bestia) e Caleb Landry Jones che interpreta Sean Cassidy (Banshee). Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

X-MEN – L’INIZIO, LA TRAMA DEL FILM

‘X-Men – L’inizio’ racconta le origini dell’apprezzata saga di supereroi raccontandone la gioventù e spiegando soprattutto quali sono stati gli eventi che li hanno portati ad essere conosciuti così come vengono raccontati nei popolari albi a fumetti. Questo avviene partendo dalla storia di Magneto, i cui poteri vengono alla luce per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si trova a combattere all’interno di un campo di concentramento col nome originario di Erik Lehnsherr. Eriksi ritroverà quasi vent’anni dopo a dare la caccia al suo aguzzino nazista, il dottor Klaus Schmidt, mentre nel frattempo il Professor X, al secolo Charles Xavier, continua la sua collaborazione con la mutaforma Mystica, ovvero Raven Darkholme, che ha incontrato proprio nel periodo della fine della guerra e con la quale ha sviluppato un legame fraterno. I personaggi sceglieranno però i loro nomi di battaglia solo quando decideranno di riunirsi e unire le loro forze dopo aver scoperto che anche Schmidt in realtà è dotato di superpoteri. Ne scaturirà uno scontro che coinvolgerà anche la CIA e i servizi segreti internazionali, visto che gli X-Men si ritroveranno a unire le loro forze da supereroi per evitare lo scoppio di un conflitto nucleare. Per Erik e gli altri X-Men non sarà facile convincere i mutanti a unire le loro forze contro gli umani malvagi, ma alla fine la squadra riuscirà a completarsi anche con l’innesto di Emma Frost, con gli X-Men che comprenderanno come il loro ruolo sarà diventato centrale per difendere la Terra minacciata negli anni della Guerra Fredda da molteplici insidie.

