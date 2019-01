Amici 18/ Anticipazioni: Mowgly lascia la scuola? La drastica decisione di Alessandra Celentano

Si fa sempre più tesa l’atmosfera nella scuola di Amici 18. Tutto è scaturito dalla decisione della maestra Alessandra Celentano di mettere in discussione tutti i ballerini per fare spazio ad un ballerino molto promettente, Vincenzo Di Primo. Ma non è tutto, perché la maestra è davvero intenzionata a mettere i ballerini alla prova ed è per questo che ha deciso di fare un’interrogazione a tappeto. Da questa ne è scaturita una vera e propria lite con Mowgly, ballerino di breake dance, che ha fatto scena muta di fronte alle richieste della Celentano che è poi sbottata. “Tu non hai metodo, tu non sai memorizzare proprio perché non hai mai fatto determinate cose oltre alla breake dance. – ha ammesso la maestra – Ancora più degli altri avresti dovuto metterti tutto il giorno e tutti i giorni a ripassare, così arrivavi qua che sapevi la coreografia che ti è stata insegnata fino a quel punto.”

MOWGLY LASCIA LA SCUOLA DI AMICI 18?

Ma è proprio Mowgly adesso a rischiare il posto nella scuola di Amici 18. La maestra Celentano, alcune puntate fa, ha chiarito che solo nella puntata di sabato verrà svelato se ci sarà una sfida con Vincenzo o una proposta di sostituzione e chi sarà l’allievo designato. Mentre i ballerini di Amici 18 pensano ad una strategia per salvarsi dalla possibile uscita, la maestra Celentano – in virtù anche del comportamento avuto da Mowgly – potrebbe scegliere proprio il ballerino di breake dance per la sfida di sabato (che, ricordiamo, verrà però registrata venerdì). In quel caso, Cristian potrebbe realmente rischiare di dover lasciare prematuramente la scuola di Amici 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA