Ciro Torlo a Pomeriggio 5 / Foto, da Mister Italia all’America: ecco chi è l’affascinante modello

Si parla di scandali nella nuova puntata di Pomeriggio 5 che trova tra i suoi ospiti anche un modello che con un suo scatto ha fatto impazzire il pubblico femminile. Stiamo parlando di Ciro Torlo, il modello originario di Torre del Greco (Campania) che ha vinto Mister Italia nel 2011 e che, con il suo fascino, è riuscito anche a conquistare l’America. Torlo ha infatti posata per il magazine americano OhlalaMag, di Miami, che l’ha ritratto nel servizio “Les nouveaux dieux”. Si tratta di uno shooting dedicato alle antiche divinità in cui il bel Torlo appare “svestito” da dio greco e ritratto dal fotografo Kemuel Valdes. Il modello, che ha 30 anni, negli Stati Uniti si è però proprio trasferito. Una decisione presa proprio per tastare i suoi limiti e cercare di sfondare nel mondo della moda.

CIRO TORLO, DALL’ITALIA ALL’AMERICA

Ad ammetterlo è stato proprio Ciro Torlo nel corso di un’intervista rilasciata al portale Teleblog. È qui che il modello, oggi ospite a Pomeriggio 5, svela le motivazioni che l’hanno portato a lasciare il suo paese. “Sono andato via dall’Italia per sperimentarmi e ho trovato molte più possibilità. – ammette Torlo – Sono più consapevole e convinto che dipende dal feeling che hai con un posto, con l’energia che senti e, in America, io sono molto più positivo che in Italia, questa è l’unica verità. Alla fine non mollo mai questo paese, ho diversi contatti e mi piacerebbe lavorare qui, poi con i voli e la tecnologia, non si è mai troppo lontani.” Tuttavia conclude “Sento, però, che l’America potrà offrirmi molto, perché la affronto con uno spirito positivo.”

