Flavio Briatore / “Mio figlio Nathan Falco dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato”

Flavio Briatore, dopo aver difeso il figlio Nathan Falco dagli attacchi degli haters che lo hanno definito “grasso”, attraverso il settimanale Oggi dice la sua sul futuro scolastico del quattordicenne. Un futuro che sembra delineato con una decisione che sicuramente farà discutere: quella di non mandarlo all’università. “Falco sa che a 14 anni andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Non può mica restare a Montecarlo a vita. – ammette l’imprenditore, che aggiunge – Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me. Se volesse fare l’università? Non ne vedo la ragione: sarò io formarlo.” Più che deciso, Briatore motiva questa sua decisione: “Se uno ha una vocazione deve essere libero di assecondarla, ma a me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi serve un commercialista o un avvocato lo chiamo e gli pago la parcella”. Una scelta che potrebbe, però, non trovare il parere positivo della madre, Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore e il futuro di Nathan Falco: “Avrà grandi responsabilità”

Nel corso dell’intervista, Flavio Briatore spiega anche il tipo di impegno e responsabilità che chiederà al figlio quando dovrà proseguire nel percorso iniziato dal lui stesso: “Lui si guarda intorno già adesso e capisce che c’è tanta gente che lavora con noi, sa che avrà una responsabilità anche lui. – e continua – Io lo sto crescendo mostrandogli l’importanza di un buon team. Se lavori bene, vieni pagato molto bene, se non lo fai sei fuori. È meritocrazia e nulla di più… Non esiste la fortuna: esistono i sacrifici, l’impegno”. Logicamente è ancora presto per parlare del futuro di Nathan Falco, ma sembra proprio che Briatore abbia le idee chiare sul percorso migliore da fare per lui. Vedremo se anche sua mamma, Elisabetta Gregoraci, sarà concorde su questa scelta.

