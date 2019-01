Francesco Facchinetti, lo scherzo della moglie Wilma/ Foto: “gli mando un messaggio su whatsapp e…”

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma, oltre ad essere molto innamorati, si divertono anche tantissimo insieme. Se i fans, tra i due, considerano più giocherellone lui, dopo l’ultimo post pubblicato da Wilma su Instagram, saranno costretti a ricredersi. La moglie di Facchinetti Junior, infatti, ai followers, ha svelato di divertirsi a fare degli scherzi al marito che ci casca ogni volta. Uno dei preferiti di Wilma accade su whatsapp. La signora Facchinetti, infatti, per tenerno sulle spine, è solita inviare un messaggio su whatsapp con la scritta “Francesco”. Successivamente trascorre quindici minuti a far finta di scrivere facendolo preoccupare. Il racconto dello scherzo è esilarante e i followers hanno applaudito Wilma per l’idea geniale. “Uno scherzo carino che faccio a mio marito è mandargli un whatsapp con scritto “FRANCESCO…” e poi passo 15 minuti a digitare a caso. Lui rimane lì terrorizzato vedendo “…sta scrivendo…sta scrivendo…” e pensando cosa ha combinato questa volta. Così lo tengo sempre allerta”, svela Wilma.

FRANCESCO FACCHINETTI E WILMA: UN AMORE DA FAVOLA

Quello tra Francesco Facchinetti e Wilma è un amore grande e maturo. I due hanno formato una splendida famiglia di cui fanno parte anche Alessia Marcuzzi e il marito come hanno dimostrato durante la vacanza che si cono concessi alle Maldive per Capodanno. L’incontro con Wilma ha così cambiato per sempre la vita di Francesco Facchinetti che non nasconde di aver avuto un’immensa fortuna nell’innamorarsi della donna che l’ha reso padre per altre due volte e che ha sposato. “Ti volevo dire che tu sei la sorpresa più bella che mi sia capitata perché quando ti ho conosciuto non avrei mai immaginato che quell’uomo così impegnativo, tatuato potesse essere l’amore della mia vita. Mi sono innamorata del ragazzo semplice che mi porta a fare un giro nel suo paese, mi fa vedere i luoghi in cui giocava da piccolo e mi fa vedere la sua vera essenza”, è stata la dichiarazione d’amore che Facchinetti ha fatto a Wilma in una puntata di Vieni da me.





