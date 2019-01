Giulia De Lellis/ Indovina l’età, quando è nata e quanti anni ha? “Il tempo rivela la realtà” (Guess my age)

Sarà Giulia De Lellis l’ospite vip che questa sera affiancherà il concorrente di Guess my age – Indovina l’età. L’influencer ed ex gieffina, a dispetto della sua fama, questa sera dovrà cercare di ingegnarsi più del solito, cercando di intuite, attraverso una serie di indizi, le date di nascita dei sette misteriosi protagonisti che via via incontrerà nel suo percorso. Appassionata soprattutto di make up, outfit e accessori, l’ex fidanzata di Andrea Damante è da mesi al centro dell’interesse mediatico a causa della sua love story con Irama; fra poche ore, però, sarà la protagonista di una puntata che di certo le darà del filo da torcere, dal momento che, assieme al concorrente della serata, dovrà cercare di rispondere in maniera corretta per evitare che il montepremi messo in palio dal gioco venga dimezzato. Come se la caverà alle prese con il quiz a premi di Enrico Papi?

Giulia De Lellis, una nuova frecciatina ad Andrea Damante?

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante l’amore si è concluso qualche mese fa, quando entrambi hanno annunciato a mezzo social che la loro storia era giunta ormai al capolinea. Sulle motivazioni che hanno condotto entrambi a questa scelta, per molto tempo il pubblico ha indagato senza tuttavia ottenere risposta, fino a quando l’ex corteggiatrice, ormai serena tra le braccia di un altro, non ha voluto ricordare il suo 2018 e le il tradimento che ha determinato il suo brusco calo di peso. A queste parole, l’ex fidanzato ed ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di non replicare, ma ha affidato al suo profilo social un messaggio molto eloquente: “Smile more. Smile every time you can. Spread positivity cause positivity always wins. I swear it’s even funny how it can honestly be a key for success. It ALWAYS wins”. Le sue parole, però, probabilmente non sono andate giù alla De Lellis, che su Instagram ha replicato con il seguente messaggio: “Ammiro la verità del tempo. Rivela sempre la realtà delle cose e delle persone”.

Capodanno con Irama

Amore a gonfie vele tra Giulia De Lellis e Irama? A dispetto delle critiche ricevute negli ultimi giorni, e delle polemiche scatenate da chi crede che la loro storia sia nata da necessità mediatiche più che da vero interesse sentimentale, i due continuano ad amarsi con intensità crescente. I loro rispettivi profili social ufficiali sono spesso carenti di immagini di coppia, ma tra una Instagram Story e l’altra i due non mancano di salutare i fan con foto e video che li ritraggono assieme. La coppia ha inoltre salutato il nuovo anno a bordo di un aereo, in compagnia di pochi amici e di qualche bicchiere di champagne. “Buon anno a tutti”, dice Irama in una clip, bacchettato dall’ex corteggiatrice per qualche parolaccia di troppo – vorrei dire che è stato un bellissimo anno grazie mille a tutti, sono contento”. Ad accompagnare il suo discorso, i pazzi festeggiamenti dei suoi compagni di viaggio, mentre la De Lellis, in lieve imbarazzo per la gag, ha commentato con un laconico “mi rifiuto”.



