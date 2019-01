GODS OF EGYPT/ Su Rai 2 il film con Nikolaj Coster-Waldau (oggi, 9 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE GERARD BUTLER

Nella prima serata di oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, su Rai 2 andrà in onda alle 21.20 il film Gods of Egypt diretto dal regista Alex Proyas. La pellicola è stata girata nel 2016 ed è stata un insuccesso ai botteghini e anche per la critica. Gli interpreti sono Nikolaj Coster-Waldau (Horus), Gerard Butler (Seth), Chadwick Boseman (Thoth) e Geoffrey Rush (Ra). L’attore protagonista che interpreta Horus, Nicolaj Coster-Waldau, è diventato famoso interpretando il ruolo di Jaimie Lannister nella serie di successo Il Trono di Spade. Il regista Alex Proyas lo ricordiamo invece per aver diretto il film Il Corvo (The Crow, 1994), diventato un cult per via della tragica morte del suo interprete, Brandon Lee, a cui fu fatale un incidente sul set. Proyas ha origini egiziane e questo è il suo primo film dopo Segnali dal futuro (Knowing, 2009) con Nicolas Cage. La pellicola Gods of Egypt si basa su un diffuso mito egiziano, la battaglia tra Horus e Seth, in cui le divinità si contendevano il predominio. Ma adesso ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

GODS OF EGYPT, LA TRAMA DEL FILM

Un tempo in Egitto, Dei e uomini vivevano insieme in armonia. Il giorno in cui Osiride decide di lasciare il trono a suo figlio Horus, arriva suo fratello Seth deciso ad impadronirsi del potere. Dopo aver fatto invadere il regno dal suo esercito, uccide Osiride e strappa gli occhi ad Horus, il quale ha salva la vita ma è costretto all’esilio. Il popolo cade dunque sotto il dominio di un usurpatore crudele e tirannico fino a quando molti anni dopo il giovane ladro Bek decide di recuperare gli occhi di Horus, custoditi dentro un labirinto, per riconsegnarglieli e consentirgli di riprendere ciò che è suo.

