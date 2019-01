Greta Menchi, l’accusa dell’ex amico Gugliemo/ “Ridammi soldi e smettila di pipp*re”, ma è davvero lei?

Greta Menchi finisce nel mirino dell’ex amico Gugliemo. La famosa youtuber che, solo su Instagram, vanta più di un milione e ottocentomila followers, sarebbe stata accusata dall’ex amico, attraverso una serie di storie, di non avergli restituito i soldi di una vacanza fatta insieme. Gugliemo esorterebbe così la Menchi non solo a restituirle il denaro, ma anche a smetterla di fare uso di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei fatti operata da Bitchyf, Gugliemo e “una youtuber in decadenza che vuole fare la cantante” non sarebbero più amici perché lei, prima lo avrebbe preso in giro non restituendogli i soldi di una vacanza e poi lo avrebbe accusato di aver hackerato il suo profilo Instagram. Le accuse, però, non finiscono qui perchè, come si legge sul portale sopra citato, Gugliemo, parlando di questa ragazza afferma che è solita assumere quattro pasticche” appena sveglia e che “non si ricorda nulla da quanto si fa”. Nella diretta, tuttavia, Gugliemo non fa mai il nome di Greta Menchi. Al momento, dunque, non c’è ancora la certezza che sia davvero lei la youtuber in questione.

GRETA MENCHI: E’ LEI LA YOUTUBER ACCUSATA DALL’EX AMICO?

Non c’è nessuna certezza, dunque, che sia davvero Greta Menchi la famosa youtuber finita nel mirino di Gugliemo, il ragazzo che, nel corso di una diretta su Instagram, si è scagliato contro una sua ex amica che non le avrebbe restituito 10mila euro, soldi spesi per una vacanza. La pesante accusa del ragazzo, però, ha già fatto il giro del web e scatenato la rabbia delle fans della star del web che, per il momento, non si è ancora pronunciata sull’argomento. Pur essendo molto attiva sui social, infatti, Greta Menchi non ha ancora replicato. L’atteggiamento di Greta, così, solleva il dubbio che non sia lei la youteber accusata.

