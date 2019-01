I MERCENARI 2/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger (oggi, 9 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE BRUCE WILLIS

Il film I mercenari 2 va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 9 gennaio 2019 alle ore 21.25. Si tratta del sequel, realizzato nel 2012, de I Mercenari. La regia è di Simon West mentre il cast de ‘I mercenari 2’ appartiene al filone ‘squadra che vince non si cambia’, quindi la triade composta da Arnold Schwarzenegger, Sylvester ‘Sly’ Stallone, Bruce Willis, vede l’aggiunta di altri ‘eroi’ dell’action storica come Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, mr. ‘ti spiezzo in due’ in ‘Rocky 4’ e Jason Statham, insomma un cast da faville. Ma adesso, dopo questa descrizione del cast, vi invitiamo alla lettura della trama del film, messa al dettaglio solo per voi.

I MERCENARI 2, LA TRAMA DEL FILM

Trench Mauser (Arnold Scwarzenegger), viene liberato assieme ad un ricco cinese in Nepal dai suoi amici del gruppo di mercenari cui lui stesso appartiene. Un’azione in classico stile commando, libera entrambi anche grazie alla mira da cecchino di un novo membro, Billy Timmons, e la banda di mercenari viene invitata ad accettare il compito di recuperare una cassaforte in un luogo ameno. All’ordine, per quanto la missione sarà pericolosa, non si può rifiutare e Barney Ross (Stallone) chiama all’appello la banda, tranne Yang sperduto altrove, per recuperare il prezioso contenuto della cassaforte dispersa sui Balcani. Siamo sul confine dell’ex cortina di ferro, un luogo che ha visto nei decenni passati diverse volte spie dell’est scontrarsi, confabulare, trattare e tradire, spie dell’ovest, il classico gioco tra eserciti convenzionali e non e informatori infiltrati. Si giocherà tutto quindi sui monti balcanici dove sembra che diverse tonnellate di Plutonio, nascoste nel folto delle chiome da ex militari dell’Unione Sovietica, potrebbero dar adito ed essere scintille di un nuovo conflitto mondiale, oppure materiale al servizio di un’economia basata sul nucleare al servizio di nuove potenze.

