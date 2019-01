Ilary Blasi e Totti, Capodanno alle Maldive/ Francesco pazzo di Isabel: passi di danza in spiaggia (Foto)

Francesco Totti in vacanza con la sua famiglia alle Maldive, si è trasformato in una “ballerina” per la figlia Isabel. Paparazzati in spiaggia tra le pagine dell’ultimo numero di “Chi” uscito questa mattina, l’ex campione della Roma ha improvvisato una divertente coreografia con la piccola di casa. Del resto, Ilary Blasi sulla piccolina di casa era stata molto chiara. Nel corso di un’intervista di qualche anno fa aveva detto: “Per Isabel ho perso la testa”. Questo sentimento di amore incondizionato sembra essere pienamente condiviso anche da papà Francesco che, togliendosi di dosso la scorza da “duro”, è diventato un cucciolone e si sciolto letteralmente giocando con la figlioletta. Per festeggiare l’ultimo dell’anno in grande stile, la coppia si è concessa una vacanza alle Maldive ma i paparazzi, sono arrivati anche lì. Ed infatti, hanno avuto modo di “sorprendere” Ilary e Francesco mentre si rilassano sull’incantevole spiaggia bianca al fianco dei loro bambini.

Ilary Blasi e Francesco Totti, Capodanno alle Maldive

La piccola Isabel, monopolizza totalmente l’attenzione di Francesco Totti e Ilary Blasi, tra una piroetta di danza e l’altra. Christian e Chanel invece, essendo più grandi apprezzano maggiormente dedicare il loro tempo libero giocando con gli amici. Sia Francesco che la moglie, non amano condividere la loro vita privata tramite social ed infatti proprio la Blasi, lascia che il suo account ufficiale sia gestito da alcune persone del suo staff ma non se ne occupa mai in prima persona. Totti invece, ha postato un solo scatto dalle Maldive, per dare il benvenuto al 2019. Nella fotografia postata su Instagram, al suo fianco compaiono anche la moglie ed i tre figli. La conduttrice invece, preferisce non condividere quasi mai momenti della sua sfera privata. Ed infatti sbirciando sul suo account Instagram ufficiale, troviamo al massimo condivisioni di look e poco altro.

Visualizza questo post su Instagram 🎉Buon Anno nuovo a tutti!🎊 #totti Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: Dic 31, 2018 at 10:12 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA