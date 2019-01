Ivan Cattaneo/ “Quando Carlo Conti mi ha rifiutato a Sanremo…” (CR4 La repubblica delle donne)

Questa sera, mercoledì 9 gennaio, Ivan Cattaneo sarà ospite di Piero Chiambretti nel nuovo appuntamento di “#CR4 – La Repubblica delle donne” in onda su Rete 4. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 si esibirà in una performance canora dei suoi successi. In una recente intervista a Rolling Stones, Ivan Cattaneo ha rivelato di aver “rischiato” di partecipare a un Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti: “Avevo scritto una canzone veramente bella: Madama Di Vento, che ho inserito nel mio nuovo album. È nata in una notte, a casa di Nanni Ricordi, c’erano lui e Fabrizio De Andrè ubriachi… avevo sfidato De Andrè dicendogli che avevo scritto La canzone di Marinella n°2. Però la protagonista, invece di essere una puttana, era una lesbica”. La canzone era piaciuta al conduttore di Rai 1: “La voleva assolutamente, però mi ha detto che voleva darla a Patty Pravo. Gli ho detto «Perché non vuoi me?». «Eh, tu non sei un personaggio televisivo al momento…». Insomma, mi ha rifiutato”, ha raccontato Cattaneo, che non ha mai partecipato alla kermesse musicale.

Tre reality show

La carriera di Ivan Cattaneo negli ultimi anni è strettamente legata ai reality. Nel 2004 ha partecipato a Music Farm, sostituendo Scialpi. L’anno dopo è stato conduttore del day-time e nella terza edizione opinionista con Loredana Berté: “È stato un colpo di fortuna perché mi ha dato tanta notorietà, ma la notorietà dei reality sono a doppio taglio. È popolarità senza professionalità, quindi bisogna sforzarsi perché la gente abbia anche un aggancio artistico alle cose”, ha raccontato Cattaneo sulle pagine di Rolling Stones. Nel 2007 ha fatto brevemente parte de L’isola dei famosi: “Sì, ma lì – a parte l’uragano che c’è stato e le controversie – sono partito un mese dopo, tante cose non collimavano, non avevo lo spirito per starci e me ne sono andato dopo 27 ore”. Infine la recente partecipazione all’ultima edizione del GF Vip: “Volevo portare Ivan Cattaneo uomo, con le mutande, che andava al gabinetto, un’immagine molto umana di me, molto terra-terra. E alla fine, con grande sofferenza, questa cosa è arrivata al pubblico”.

Uno show multimediale

Dopo la ventata di popolarità arrivata con la partecipazione al reality di Canale 5, Ivan Cattaneo si prepara a realizzare il suo show multimediale: “Ce l’ho nel cassetto, è già pronto, e vorrei farlo uscire tra marzo e aprile. Sarà un trait d’union tra tutti i miei linguaggi. La difficoltà è quella di avere una platea “intelligente” che ha più curiosità verso le cose artistiche”, ha svelato nella lunga intervista a Rolling Stones. In attesa che il progetto prenda corpo, il cantautore si divide tra partecipazioni televisivi e le sue pagine social su cui è molto attivo. I suoi fan potranno vederlo questa sera, a partire dalle 21,30, sul palco di “#CR4 – La Repubblica delle donne” in compagnia di Rita Pavone e gli altri ospiti di Piero Chiambretti.



