Jeff Bezos, patron di Amazon divorzia dalla moglie MacKenzie/ 137 miliardi di dollari di buonuscita: l’accordo

Jeff Bezos, patron di Amazon, sta per divorziare dalla moglie MacKenzie Bezos. Se le cose dal punto di vista lavorativo procedono sempre a gonfie vele, la stessa cosa non si può dire per la sfera sentimentale. Ed infatti dopo un matrimonio durato la bellezza di 25 anni e quattro figli, a breve arriverà il divorzio. L’annuncio è arrivato direttamente da “Mister Amazon” in persona tramite il suo account ufficiale di Twitter, condividendo con la rete un chiaro comunicato congiunto in cui si chiarisce che i rapporti tra loro sono assolutamente affettuosi. La scelta di separarsi si apprende, sarebbe stata appieno una decisione di comune accordo. I toni usati nella nota ufficiale infatti, sono comprensivi e sereni. In sintesi, Jeff e la (quasi) ex moglie, hanno precisato che proseguiranno ad essere esaltati di essere “genitori, amici e partner in affari e progetti” e ancora “restiamo una famiglia, restiamo cari amici”… meglio di così?

Jeff Bezos e MacKenzie Bezos divorziano: accordo da capogiro

“Vogliamo annunciarvi un importante sviluppo nelle nostre vite – in questo modo inizia il comunicato ufficiale diffuso da Jeff Bezos e MacKenzie Bezos. – Come la nostra famiglia e i nostri amici più stretti già sanno, dopo un lungo periodo di riflessione e dopo una separazione di prova, abbiamo deciso di divorziare e continuare la nostra vita da amici. Ci sentiamo incredibilmente fortunati ad esserci trovati e saremo eternamente grati l’un l’altro per ogni anno di matrimonio che abbiamo vissuto. Se avessimo saputo che 25 anni dopo ci saremmo separati, ci saremmo sposati lo stesso”. L’ex coppia afferma anche di avere avuto una grande vita insieme “siamo consapevoli del grande futuro di entrambi, come genitori, amici, partner in affari e progetti, comuni e individuali. Cambia l’etichetta, ma restiamo una famiglia, restiamo cari amici”. Tutto talmente amorevole da sembrare quasi irreale. Ed infatti, dietro lo “zuccherino” si nasconde il conto salato. Secondo TMZ, dietro la separazione si nasconde un accordo da capogiro dell’ammontare di 137 miliardi di dollari di “buonuscita”. Il padron di Amazon ad oggi, è l’uomo più ricco del mondo e quindi: dollaro in più, dollaro in meno…

