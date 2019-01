Jeremias Rodriguez non parte per l’Isola dei Famosi 2019?/ Perché il fratello di Belen rischia l’esclusione

Niente Isola dei Famosi 2019 per Jeremias Rodriguez? Il fratello di Belen rischia di non far parte del cast della nuova edizione del reality. A rivelarlo è TvBlog che parla di un infortunio per l’argentino. Pare che fosse pronto per partire per l’Honduras, infatti molti lo hanno annunciato nel cast dei concorrenti, quindi figurava nella lista dei partenti, eppure la chance di un nuovo reality dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017 potrebbe saltare. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni sulle condizioni di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen si sarebbe fratturato una mano in circostanze ancora poco chiare. Il rischio che questo infortunio precluda all’argentino la possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi 2019, secondo TvBlog, c’è. La situazione però è in piena evoluzione, perché al momento la produzione non avrebbe pensato ad un rimpiazzo. E se alla fine Jeremias riuscisse a partire per l’Honduras? Molto dipende dalle condizioni della sua mano, sempre che l’infortunio venga confermato.

JEREMIAS RODRIGUEZ NON PARTE PER L’ISOLA DEI FAMOSI 2019?

Una cosa è sicura: i colpi di scena per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sono cominciati già prima dell’inizio del reality. I battenti si apriranno il 24 gennaio 2019, quindi la data di inizio è vicina, ma qualcosa potrebbe cambiare nel cast. Si parla di una frattura alla mano per Jeremias Rodriguez, la cui partecipazione è dunque a rischio. Una indiscrezione che ci riporta alla mente l’incidente riportato da Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia. L’ex gieffino nei giorni scorsi ha mostrato la sua mano fasciata con il mignolo ingessato e un commento che ha fatto pensare ad un incidente mentre pattinava. Dalla foto pubblicata però si poteva capire che il cognato di Jeremias Rodriguez aveva riportato anche una piccola distorsione al polso della mano destra, vista la fasciatura. Visto che i due hanno trascorso insieme le vacanze in montagna insieme a Cecilia Rodriguez, hanno riportato anche lo stesso infortunio? Per ora comunque non c’è nulla di certo perché, a differenza di Ignazio, Jeremias non si è esposto.

