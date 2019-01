L’amore, il sole e le altre stelle – Purchè finista bene/ Anticipazioni: la storia di Primo e Michela

L’amore il sole e la altre stelle va in onda oggi, mercoledì 9 gennaio, in prima serata su Raiuno dopo il grande successo del film Basta un paio di baffi, che ha visto protagonisti Antonio Liskova e Sergio Assisi e che ha inaugurato la nuova serie di commedie della terza stagione di Purché finisca bene e che ha incollato davanti ai teleschermi 5.052.000 spettatori con uno share del 21,7%. La pellicola, seconda della serie “Purchè finisca bene”, ha per protagonisti Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Marco Bonini, Chiara Ricci e Anna Ferzetti e racconta la storia di due amici che, stanchi di essere considerati come dei bambini dai rispettivi genitori, decidono di fare l’amore per la prima volta, sconvolgendo la serenità delle proprie famiglie.

L’AMORE IL SOLE E LE ALTRE STELLE, ANTICIPAZIONI

L’amore il sole e le altre stelle, secondo film della terza stagione della collana Purchè finisca bene, racconta la storia di Primo e Michela, due adolescenti, amici sin dall’infanzia che decidono di provare insieme l’esperienza più importante della loro età. I due cominciano a seguire le lezioni di educazione sessuale della professoressa Russo e, incuriositi dalle lezioni, decidono di mettere in pratica gli insegnamenti facendo per la prima volta l’amore insieme. I due ragazzi annunciano la decisione ai rispettivi genitori i quali, oltre ad affrontare i propri problemi, si ritrovano a dover gestire la curiosità e la voglia dei due adolescenti di sperimentare per la prima volta il sesso. Nasceranno, così, vari equivoci, anche divertenti, che porteranno i protagonisti ad affrontare l’argomento “sesso” con intelligenza e ironia.

VANESSA INCONTRADA TRA GLI ATTORI: SUCCESSO GARANTITO?

La Rai continua a mietere successo con le fiction e i film tv. Per portare a casa la vittoria anche con il film L’amore il sole e le altre stelle, può contare sulla presenza di Vanessa Incontrada, attrice amatissima dal pubblico di Raiuno che, puntualmente, la premia con il boom degli ascolti. Dopo aver il successo di Non dirlo al mio capo 2 e I nostri figli, Vanessa Incontrada torna così su Raiuno con un ruolo più leggero, ma sicuramente capace di far riflettere. Nei panni di una madre di un adolescente, Vanessa Incontrada punta a portare a casa l’ennesimo trionfo della sua straordinaria carriera.



