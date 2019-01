L’amore il sole e le altre stelle/ Su Rai 1 il film della collana “Purché finisca bene” (oggi, 9 gennaio 2019)

NEL CAST RICKY MEMPHIS

Per la prima serata di questo mercoledì 9 gennaio 2019, su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda il film L’amore, il sole e le altre stelle per la collana Purché finisca bene. Fanno parte di questo ciclo una serie di film realizzati da Rai Fiction. Il primo, andato in onda la settimana scorsa, ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico con circa 5 milioni di telespettatori e stasera, va in onda il secondo film che ha come protagonisti Vanessa Incontrada (Corinne), Ricky Memphis (suo marito Pietro), Marco Bonini (Andrea) e Chiara Ricci (Sabrina). Si tratta di due coppie di amici di vecchia data i cui rispettivi figli sono Edoardo Paglia (Primo) e Elisa Visari (Michela). Nel cast c’è anche Anna Ferzetti (la professoressa Russo) mentre la regia è di Fabrizio Costa. Questo film viene trasmesso in prima visione televisiva. Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

L’AMORE IL SOLE E LE ALTRE STELLE, LA TRAMA DEL FILM

Edoardo e Michela sono amici di vecchia data, ma sono stanchi di essere considerati solo dei bambini dai loro genitori. Allora, quando la professoressa Russo inaugura a scuola le elezioni di educazione sessuale, hanno un’idea. Faranno l’amore insieme, così i loro genitori smetteranno di considerarli solo dei bambini. Questa notizia ovviamente getta il panico tra i rispettivi genitori, che a loro volta hanno qualche problema di tipo personale. Corinne è ormai stanca del suo menage con il marito Pietro e cerca dei diversivi in chat. Sabrina decide di cacciare di casa suo marito Andrea, che sembra non volerne sapere di crescere…





