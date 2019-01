LION – LA STRADA VERSO CASA/ Su Canale 5 il film con Dev Patel e Nicole Kidman (oggi, 9 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE ROONEY MARA

Questa sera, mercoledì 9 gennaio 2019, su Canale 5 andrà in onda in prima serata, alle ore 21.30, il film Lion – La strada verso casa. La regia è di Garth Davis, il film è stato co prodotto tra USA, Regno Unito e Australia mentre la sceneggiatura prende spunto da una storia vera, quella di Saroo Brierley che ha scritto un libro raccontando la sua vicenda dal titolo La lunga strada verso casa.Lion – La strada verso casa fu presentato per la prima volta al Toronto Film Festival dove si classificò secondo per ricevere il Premio del Pubblico. Il ruolo di Brierley è interpretato da Dev Patel. Del cast fanno parte anche Nicole Kidman (Sue Brierley), Rooney Mara (Lucy) e David Wenham (John Brierley). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LION – LA STRADA VERSO CASA, LA TRAMA DEL FILM

Saroo è un bambino indiano che fa parte di una famiglia molto povera. Un giorno segue il fratello al lavoro, ma si addormenta e al risveglio non trova più nessuno. Per errore sale su un treno diretto a Calcutta e in questa grande città si perde in modo definitivo, anche perché nessuno capisce la sua lingua. Viene infine affidato ad un orfanotrofio dove trascorre anni molto duri. Alla fine però la fortuna gli sorride, infatti viene adottato da una famiglia australiana e si trasferisce a Melbourne, dove non gli manca niente, però Saroo non è felice, sente la mancanza della sua famiglia di origine, nei confronti della quale prova profondi sensi di colpa. Cerca così di rintracciare suo fratello, per poter riabbracciare sua madre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA