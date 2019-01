Luisa e Michele/ Uomini e donne, dal bacio alla fecondazione: spunta Barbara de Santi ed è subito show!

Luisa e Michele, Michele e Luisa… anzi no! Uomini e donne torna in onda oggi con l’ultima puntata dedicata al trono over e un vero e proprio siparietto destinato a rimanere nella storia del programma e del trono over. Al centro dello studio prenderanno parte proprio il bel pugliese e la “sua” Luisa ma solo per chiarire alcuni punti che sembrano voler sancire la fine della loro conoscenza. Il punto centrale, la questione dalla quale il cavaliere non può prescindere è legata proprio al fatto che lui vorrebbe crearsi una famiglia e, quindi, avere dei figli ma forse Luisa non è più in grado di dargli quello che vuole. Il cavaliere ne parla al centro dello studio proprio nella puntata di oggi rivelando anche di aver sentito al telefono la dama in questa settimana, di essersi trovato bene per lei e per questo ci è uscito insieme per una cena e quello che poi si è rivelato “solo un bacio”.

IL SIPARIETTO TINA-BARBARA DE SANTI

Luisa racconta di essersi lasciata trasportare dal bel Michele, 53 anni un po’ sosia di George Clooney, ma lui rimanda al mittente queste sensazioni raccontando di come non sia scattato nulla tra loro e di come sia alla ricerca di una donna che possa renderlo padre. E’ proprio in questo frangente che si intromette Barbara De Santi rivelando che alcune sua amiche di Bari spesso e volentieri gli hanno parlato di lui e l’hanno spinta ad uscirci insieme ma il punto forte è l’arrivo di Tina Cipollari che cavalca l’onda interessandosi alla fertilità della bella maestrina. Alla luce di quello che ha ammesso Michele, lei è in grado di dargli un figlio volendo? Il siparietto comico non manca ma Maria De Filippi sarà costretta a intervenire per tenere a freno la sua opinionista e chiuderle il microfono quando “l’intervista” a Barbara de Santi si farà sempre più intima.

