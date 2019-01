Marco Fantini e Beatrice Valli/ Foto, il messaggio dell’ex tronista conquista i fan: “finalmente stai…”

Il 2019 non poteva iniziare meglio per Marco Fantini e Beatrice Valli che hanno brindato insieme al nuovo anno nel corso del quale potrebbe esserci un’importante novità. Già genitori della piccola Bianca che ha compiuto un anno la scorsa estate, Marco e Beatrice potrebbero decidere di coronare il loro amore con i tanti, attesi fiori d’arancio. Nelle scorse ore, però, a sorprendere tutti è stato un messaggio dell’ex tronista che, a pochi giorni dal compleanno della compagna, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una dolcissima foto di coppia con una didascalia che ha conquistato i fans. “Manca poco al tuo compleanno… finalmente invecchi anche tu. Comunque lo sai che ti amo“, ha scritto Fantini che con Beatrice accanto sta realizzando tutti i suoi sogni, sia professionali che privati. “L’importante è affrontare la vita con stile”, “siete una favola, regalate emozioni vere”, “i più belli di sempre“, scrivono i fans.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI: NOZZE NEL 2019?

L’amore tra Marco Fantini e Beatrice Valli è sempre più forte e importante. La coppia, nata a Uomini e Donne, ha superato anche un periodo di crisi e la nascita della figlia Bianca rappresenta la ciliegina sulla torta. Tuttavia, affinchè tutto sia perfetto manca ancora il matrimonio. L’anno che iniziato da pochi giorni potrebbe così essere quello perfetto per pronunciare il fatidico sì. Beatrice non nasconde la voglia che ha di sposarsi lanciando continuando messaggi al compagno. Beatrice, infatti, negli scorsi giorni ha pubblicato un video tratto da Forum in cui un ragazzo chiede in sposa una donna. La Valli, dopo averlo condiviso, ha scritto: “No va beh, succederà davvero così. Lo so già”. Marco Fantini, dunque, nei prossimi mesi, farà la fatidica proposta alla compagna?





