Maria Monsè e Perla Maria/ Dopo gli scatti “hot” di Natale: le spiegazioni dalla d’Urso? (Pomeriggio 5)

Dopo la foto sexy in versione Babbo Natale, Maria Monsè oggi sarà ospite di Pomeriggio 5, in diretta da Barbara d’Urso anche in compagnia della figlia Perla Maria. Proprio la ragazzina infatti, sarebbe stata l’artefice dello scatto “mozzafiato” con protagonista la sua mamma alle prese con gli auguri natalizi agli estimatori del suo profilo di Instagram. Qualcuno dopo la pubblicazione, l’ha accusata proprio di essere una cattiva madre che non dà il buon esempio alla figlioletta ma lei, ha rispedito al mittente le accuse, rispondendo: “Non so se avete notato, ma per un periodo non ho più pubblicato foto così. Poi però, sono sincera, proprio mia figlia mi ha detto ‘Mamma, per Natale mi fai un regalo? Ti posso fare una foto di quelle che ti fanno prendere più like? Dai mamma, per favore, le altre foto non tirano tanto…’. A questo punto, ogni tanto la faccio contenta”.

Maria Monsè e Perla Maria da Barbara d’Urso

Quest’oggi, in diretta a Pomeriggio 5, Maria Monsè sarà ospite con Perla Maria al programma di Barbara d’Urso. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 3, commenterà proprio lo scatto “hot” pubblicato su Instagram, cercando di dare una spiegazione sull’accaduto. Proprio su internet poi, la Monsè ha risposto anche a chi la considerava una “mantenuta”: “Sono una brava moglie e una brava mamma e, ti dirò, anche una brava casalinga. E già prima di sposarmi, mi mantenevo da sola con la rendita di alcuni appartamenti che i miei genitori mi hanno lasciato”. Ed intanto in questi giorni, dopo la fotografia che ha fatto notevolmente chiacchierare, anche Luigi Favoloso ha nuovamente riacceso i riflettori sulla mamma di Perla Maria. “Ho appena scoperto una cosa che mi ha scioccato. Voi la conoscete Maria Monsè? Una tizia che ha fatto il GF Vip… Mi ha bloccato!”, ha dichiarato l’ex della Moric per poi aggiungere: “Cioè questa si è presa la briga di bloccarmi senza che io le abbia mai scritto. Ma lo sapete perché? Perché mi ha fatto del male e il male si paga, e non è bloccando che io non mi vendicherò”. Parleranno anche di questo con la d’Urso?

