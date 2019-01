Massimo Giletti torna in Rai?/ “Qualcosa succederà…”, frecciata a Fazio: “Potresti condurre Che Arena che fa!”

Massimo Giletti intervistato da Rosario Fiorello in radio, ha lanciato alcune bombe niente male. “Vedo una luce in fondo al tunnel, qualcosa succederà a giugno”, ha affermato durante Il Rosario della Sera in onda sulle frequenze di Radio Deejay. “Se dovessi tornare in Rai a noi farebbe piacere, già vedo il titolo del programma che potresti condurre: Che Arena che fa” ha ironizzato il conduttore siciliano. Fiorello però, non sa che ha centrato appieno il punto del discorso e il caso Giletti, si potrebbe riaccendere proprio a breve con il suo ritorno a Viale Mazzini. Di un nuovo approdo in Rai, si era parlato già lo scorso giugno ma il ritorno a “casa” era stato impossibile per via della presenza di Mario Orfeo, uno dei suoi nemici numero uno. La sua “vendetta” invece, ad oggi sarebbe possibile per via del cambiamento politico e di direzione interna. “Tornare per fare la stessa cosa non avrebbe senso”, avrebbe confidato il giornalista così come riporta Giuseppe Candela per IlFattoQuotidiano.

Massimo Giletti torna in Rai?

Dopo la disastrosa Domenica In presentata lo scorso anno dalle sorelle Parodi, grazie al ritorno in pista di Mara Venier, le cose stanno incominciando a muoversi per il verso giusto. Massimo Giletti a quanto pare, starebbe lavorando per conquistare la fascia oraria che attualmente spetta a Fabio Fazio. Urbano Cairo nel frattempo, così come precisa ancora Candela sul Fatto, sarebbe prontissimo a cambiare le carte in tavola con offerte importanti: “dal punto di vista economico e contrattuale, per trattenere Giletti a La7: con Non è l’Arena la domenica sera della settima rete è passata dal 2 al 7% di share”. Giletti però, vorrebbe tornare a “casa” anche per ricucire un rapporto che si era concluso in maniera fin troppo dolorosa. Ed intanto, il destino di Che tempo che fa sembra ormai segnato, tra possibile cancellazione oppure spostamento nuovamente su Rai3. I costi settimanali del programma di Fazio e la media di ascolti non certamente ottimali, parlano sempre di più di una retrocessione, accettando la disfatta.

