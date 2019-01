Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 9 dicembre: Michael Terlizzi in studio, Stefano Sala dirà la sua?

Pomeriggio 5 andrà in scena oggi, a partire dalle 17.10, su Canale 5 partendo come sempre dalla cronaca. Nuovi e vecchi casi saranno al centro della diretta di Barbara d’Urso tornata dalle sue vacanze cubane abbronzata e piena di energia tanto da portare a casa gli ascolti di sempre nonostante la pausa di quasi un mese. Anche ieri per lei è stato un successo ma, ancora una volta, il suo volto è stato rivolto al passato e, in particolare, al Grande Fratello Vip con la presenza di Benedetta Mazza. Sono in tanti che oggi si aspettano l’arrivo in studio di un altro protagonista del reality di Canale 5 magari proprio Stefano Sala pronto a chiarire la sua situazione sentimentale tra il no alla bionda coinquilina, il sì alla sua fidanzata Dasha e le vacanze con la Mazza. Qual è la verità?

I TEMI DELLA PUNTATA

Se la sua presenza è ancora in forse e non è tra le certezze della puntata di oggi di Pomeriggio 5, non si può dire lo stesso di Michael Terlizzi. Il figlio dell’ex pugile Franco ha annunciato sui social che oggi sarà presente in trasmissione come ospite per il talk che occuperà la seconda parte della diretta, quindi intorno alle 18.00 e fino al lancio di Avanti un altro. Proprio nella puntata di ieri la conduttrice si è scusata con l’amico conduttore per non aver lanciato il suo programma lunedì ma si è rifatta ieri senza tirarsi indietro e rispondendo alle critiche che l’hanno travolta sui social. Promessa mantenuta, almeno ieri, oggi sarà lo stesso? Al momento non ci sono altri dettagli sulla nuova puntata di Pomeriggio 5 né sui personaggi che saranno ospiti in studio e né sui temi che saranno affrontati dalla conduttrice che anche ieri ha segnato il 15.9% di share lasciando La Vita in diretta indietro di un paio di punti.

