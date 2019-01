Sanremo 2019/ Baglioni: “Nessun ospite internazionale” e sull’esclusione di Pierdavide? “Errare è umano!”

Sanremo 2019 sta per tornare. A distanza di meno di un mese dal suo inizio, Claudio Baglioni ha inaugurato la classica conferenza stampa della kermesse, ufficializzando la presenza di Claudio Bisio e Virginia Raffaele al suo fianco sul palcoscenico ed anche dal Casinò della città ligure. A partire dal 5 febbraio 2019, si apriranno ufficialmente le porte della 69esima edizione del Festival della musica italiana. Baglioni si dice entusiasta di avere riportato l’attenzione sulle canzoni, già dallo scorso anno. “Non ci sarà l’imbarazzo della graduatoria: era solo un rito feroce, è giusto che tutti arrivino fino in fondo al Festival”, ha immediatamente precisato sulle mancate eliminazioni. Successivamente il direttore artistico ha spiegato la scelta del duetto Bisio-Raffaele cercando di prenderla alla leggera: “Ci volevano due persone che avessero più ironia di me perché lo scorso anno ho finito il serbatoio”. Poi Claudio Fasulo ha confermato ancora una volta, il PrimaFestival che prenderà vita a partire dal prossimo 25 gennaio, con una coppia di conduttori attualmente top secret. Mistero anche sulle due presenze femminili che faranno da spalla a Rocco Papaleo, conduttore del DopoFestival.

Sanremo 2019, tutte le news dalla conferenza stampa

Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa che ha anticipato il Festival di Sanremo 2019, ha confermato l’assenza attuale di ospiti internazionali: “Sto ancora aspettando proposte, ma al momento il Festival si mantiene sulla linea autarchica”, ha riferito. Confermati invece, alcuni importanti ospiti della musica italiana: da Andrea Bocelli in compagnia del figlio, a Giorgia ed Elisa. In tutto, ci saranno due ospiti per ogni serata dello spettacolo. Poi Baglioni, non si è dimenticato di Pierdavide Carone e i Dear Jack, eliminati con il brano “Caramelle”: “Ho cercato di spiegato con un messaggio a Carone, ma è caduto nel vuoto perché forse ha cambiato numero. Non c’è alcuna intenzione censoria: nessuno ha agito per censura. Mi spiace perché Carone lo scorso anno aveva presentato un brano buono che era arrivato in prossimità delle 20 canzoni che poi avremmo scelto. Quest’anno è stata ammessa a più ascolti ma poi non è rientrata nelle 22 (…) Errare è umano, perseverare è artistico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA