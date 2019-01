Saranno Isolani/ Al via il televoto per scegliere il naufrago non vip: chi è l’attore di “The Lady” in gara?

Saranno Isolani è partito ufficialmente su Mediaset Play con l’apertura del televoto. Ad annunciarlo è stata Barbara D’Urso che, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, con Filippo Nardi in studio, ha dato il via allo spin off dell’Isola dei Famosi che servirà per scegliere uno o più concorrenti non vip che avranno la possibilità di partecipare alla vera Isola dei Famosi che, anche quest’anno, si svolgerà in Honduras e sarà condotta da Alessia Marcuzzi. Filippo Nardi ha spiegato che, ogni giorno, corrisponde ad una settimana vissuta sull’Isola. Tutti i concorrenti di Saranno Isolani sono pronti a sfidarsi per vincere la gara al televoto anche se Filippo Nardi ha svelato che, sin dalle prime ore, tutti gli aspiranti naufraghi si sono lamentati per le condizioni di vita. “Noi gli abbiamo detto che in Honduras soffriranno davvero la fame”, ha spiegato l’ex naufrago a Pomeriggio Cinque.

SARANNO ISOLANI, CHI E’ L’ASPIRANTE NAUFRAGO: ATTORE DI THE LADY?

Gli aspiranti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019, concorrenti di Saranno Isolani, sono Alice Fabbrica, Chiara Patriarca, Eleonora Massara, Giorgia Venturini, Lucia Grieco, Mario Ferri, Yuri Rambaldi, Mirko Pontesilli, Salvatore Vigliucci e Giovanni Vitale. L’unico volto sembrerebbe essere quello di Yuri Rambaldi. Protagonista di Ex on the beach Italia, ha partecipato ad altri formati come Quelli che il Calcio, Guess My Age e Take Me Out. Lory Del Santo, però, ospite di Barbara D’Urso, nello studio di Pomeriggio 5, ha svelato che tra i concorrenti di Saranno Isolani c’è anche un protagonista di The Lady. Chi sarà?

