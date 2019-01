Stefano Bettarini/ “Simona Ventura e Gerò Carraro? Avevo predetto la fine della loro relazione”

Stefano Bettarini è tornato sulla cresta dell’onda proprio come è successo all’ex moglie Simona Ventura e grazie alla sua partecipazione a Temptation Island Vip 2018. Il calciatore ha ritrovato il suo equilibrio con la fidanzata e attuale compagna ma anche con la madre di suo figlio tanto che tutti insieme sono partiti per le vacanze di Capodanno e hanno confermato la loro unione proprio sui social video dopo video tra risate, escursioni e momenti storici. Alcuni hanno addirittura parlato di Nicoletta Larini come di “figlia” di Stefano e Simona al seguito della famiglia ma i pettegolezzi lasciano sempre il tempo che trovano e adesso i due sono felici di continuare la loro storia d’amore guardando avanti. Proprio in una lunga intervista a Chi il calciatore definisce “sano” il suo rapporto con la compagna ma dice la sua anche sull’addio di Simona Ventura a Gerò Carraro.

LE PAROLE DI STEFANO BETTARINI

I due, proprio per evitare pettegolezzi, si sono detti addio in privato e hanno poi rilasciato un video comune in cui annunciavano ai fan la fine della loro relazione. Da allora sono passati alcuni mesi e sembra che la conduttrice sia già al fianco del noto giornalista Terzi ormai da un mese ma su questo Bettarini non si pronuncia e sul passato ammette: ““Le spiego che la storia con lui sarebbe finita io lo avevo previsto un anno fa. Lo dico senza il desiderio di offendere nessuno, ma erano, sono troppo diversi. Simona oggi ha riacquistato fiducia e sicurezza. Fattori che le erano stati ingiustamente sottratti sul lavoro”. Proprio la ritrovata felicità sul lavoro e le conferme dopo il ritrovato successo l’hanno spinta a tornare a cavalcare il grande toro mettendo da parte l’intenzione di rinunciare a quella che è la sua vita. E riguardo alla loro ritrovata unione ammette che molto è merito di Temptation Island Vip: “A Temptation Island Vip, dove abbiamo partecipato insieme, io come concorrente, lei come conduttrice. E’ stato un punto di svolta non facile, che ha contribuito a far rinascere un rapporto sano. Perché la tv non è tutta spazzatura, sia chiaro. Sono felice di vederla serena”.

