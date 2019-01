Stefano De Martino non sarà ad Amici/ Stima per Belen ed Emma e sulla chirurgia: “Ero molto più brutto!”

Stefano De Martino ha risposto alle domande di Google proposte da FanPage. Da Amici all’ex Belen Rodriguez e il figlio Santiago. Sul programma di Maria De Filippi, ne ha parlato ovviamente come il progetto artistico che l’ha lanciato: “Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici. Mi ha cambiato la vita”. Verrà nuovamente confermato per la prossima edizione? “Non credo!”, la sua risposta. Successivamente il ballerino campano ha svelato di essere single, smentendo ancora una volta tutti i gossip degli ultimi tempi: “No, non sono fidanzato (…) In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli”. E su Belen Rodriguez, nonostante confermi di non essere tornato insieme a lei, la definisce parte integrante della sua particolare famiglia: “È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni”.

Stefano De Martino senza filtri: dalle ex al buon rapporto con Corona

Stefano De Martino, nel corso della sua inedita intervista, oltre a confermare di essere stato lui a lasciare Belen Rodriguez, ha finalmente ammesso di essere stato fidanzato con Gilda Ambrosio: “L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”. Senza filtri come sempre, ammette anche di essere ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto: “Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato. Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti”. Parole di stima anche per l’ex Emma Marrone: “E’ una cantante bravissima!”. Buon rapporto pure con Fabrizio Corona, ex della Rodriguez: “Con Fabrizio ho un buon rapporto adesso. Quando lo incontro chiacchieriamo, ci siamo molto divertiti durante alcuni eventi in cui ci siamo incrociati. Trovo che sia brillante e simpatico, e mi dispiace davvero per quello che gli è successo perché penso che la cosa più tragica della sua vita sia il fatto di avere un figlio e di non esserselo potuto godere per anni”.

