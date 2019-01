Uomini e Donne / Anticipazioni: Armando nei guai, arriva la segnalazione di Maria De Filippi (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne continua, come di consueto, con la terza ed ultima parte del trono Over. Dopo una puntata incentrata su Angela, la nuova lettera e le discussioni che la dama, inevitabilmente, accende in studio ogni volta; e la discussione nata tra Gianluca e Roberta, oggi si riparte con al centro un’altra coppia protagonista. Stiamo parlando di Noel e Armando che non hanno affatto chiarito i propri dissapori. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, Noel rinnova la motivazioni che lo hanno allontanato da lui e, cioè, il suo essere troppo oppressivo. I toni non si smorzano, ma Gianni Sperti accusa la dama di essere stata esagerata nel chiamarlo “stalker”, cosa della quale lei si scusa in parte. Noel ha però dei sospetti su di lui, in merito soprattutto al suo rifiuto di vedersi negli ultimi giorni.

SEGNALAZIONI PER ARMANDO INCARNATO

A questo punto è Maria De Filippi ad intervenire. La conduttrice ammette che, nelle ultime settimane, è arrivata più di una segnalazione su Armando Incarnato. In queste è stato fatto presente alla redazione che il cavaliere del trono Over avrebbe già una relazione fuori dal programma. Ma la discussione torna su Armando e Noel, ed è ancora la conduttrice a chiedere ad entrambi se i sentimenti che provano l’uno per l’altra siano effettivamente forti. Lei non nega e non conferma, ma dichiara di voler lasciare a lui la porta socchiusa; Armando tentenna, ma ammette di provare un forte coinvolgimento per Noel, così conferma di voler continuare la conoscenza, seppur con qualche riserva. Le prossime puntate, però, non saranno facili per la coppia.

