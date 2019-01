Uomini e Donne / Giulia Cavaglià mente a tutti? La corteggiatrice replica alle critiche (Trono Classico)

Lorenzo Riccardi è andato a riprendere Giulia Cavaglià? Dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, i fan del programma attendono indizi e segnalazioni su quanto possa essere accaduto dopo la falsa scelta del tronista. È però prevedibile che Lorenzo, dopo aver chiarito con Claudia Dionigi, abbia deciso di raggiungere Giulia per chiederle scusa di quanto organizzato in studio. Quello che è però accaduto negli ultimi giorni potrebbe avere messo la Cavaglià – per molti data come scelta certa del Riccardi – in ulteriore difficoltà. Per Giulia, infatti, sono arrivate tantissime critiche dopo la segnalazione fatta su Instagram da Deianira Marzano. La “terribile” ha accusato la Cavaglià di essere a Uomini e Donne non per Lorenzo ma perché alla ricerca di sponsor e, quindi, di business.

ANCORA CRITICHE PER GIULIA CAVAGLIÀ

Nelle sue stories su Instagram, Deianira accusa Giulia Cavaglià: “Voi come ci andate in televisione, visto che non attivate il cervello? Vi sembra modo di comunicare determinate cose al pubblico? Mi viene da sorridere per quelli che dicono: ‘Come fa a scrivere certe cose?’. Non è che quelli che vanno in televisione sono tutti intelligentissimi!”. Ma la replica della corteggiatrice di Uomini e Donne non si è lasciata attendere. Sempre su Instagram, Giulia ci ha messo la faccia e con un video ha dichiarato: “La gente sta al mondo perché c’è posto? Secondo me sì, in tante occasioni… sto volando ragazzi!” parole che seguono un post “Mai discutere troppo a lungo con un idiota!”. Frecciatine che sembrano proprio dirette a Deianira Marzano.

