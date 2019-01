VANESSA INCONTRADA/ “Vi racconto il rapporto con mio figlio: tra litigi e Xbox!” (La vita in diretta)

La splendida Vanessa Incontrada è stata protagonista dell’intervista quotidiana di Tiberio Timperi a La vita in diretta. Ospite insieme a Ricky Memphis, che insieme a lei tornerà a fare compagnia ai telespettatori di Rai Uno questa sera con la fiction del ciclo “Purché finisca bene” dal titolo “L’amore, il sole e le altre stelle“, l’attrice spagnola ha raccontato dei dettagli della sua vita privata confermando la sua propensione a concedersi pienamente ad un pubblico che non manca mai di farle sentire il proprio affetto e il proprio apprezzamento. Una clip della fiction, dedicata al rapporto tra marito e moglie, è stata l’occasione per chiedere a Vanessa Incontrada quale sia il segreto per mantenere viva l’armonia in una coppia. L’interprete spagnola, ma residente da anni a Follonica, non si è tirata indietro:”Questa scena non riuscivo a farla: non riuscivo a ricordarmi la battuta. Sudavo. Come si fa a mantenere viva l’armonia? Questo succede nella vita, a prescindere dal lavoro che noi facciamo, perché la lontananza è una cosa difficile, sei tanto fuori, quando rientro a casa mi sento un po’ spaesata“.

VANESSA INCONTRADA E IL RAPPORTO CON IL FIGLIO

Nella prima parte dell’intervista a La vita in diretta, Vanessa Incontrada ha parlato anche di un altro aspetto del suo essere donna, quello che la vede mamma di un bambino di 11 anni, Isal, avuto dal compagno Rossano Laurini nel 2008. La definizione di bambino, però, potrebbe non piacere al diretto interessato, che evidentemente – stando al racconto della mamma – è in procinto di attraversare quella difficile e delicatissima fase di passaggio che prende il nome di “adolescenza”. Lo si evince appunto dalle parole di Vanessa Incontrada, che a Tiberio Timperi ha svelato:”Sto vivendo il momento di xbox e litigi“. Questo non vuol dire che l’iberica sia un tipetto remissivo, anzi:”Sono stata abbastanza irrequieta anche io“. In ogni caso il rapporto tra mamma e figlio è vivo più che mai ed è fatto anche di “critiche” lavorative:”All’inizio il mio lavoro non gli piaceva. Adesso mi commenta, mi dice se (un film, ndr) gli piace o non gli piace“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA