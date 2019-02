Amici 18 / Anticipazioni registrazione: Marco contro Federico, nuove squadre e sfide in studio

Nella scuola di Amici 18 ci si prepara per la registrazione che si terrà oggi, 1 febbraio 2019. È stata per tutti una settimana molto turbolenta e difficile, soprattutto a causa delle numerose sfide alle quali tutti hanno dovuto sottoporsi. Sfide che hanno anche visto l’uscita dalla scuola di alcuni ragazzi, come Daniel Piccirillo e Ahlana. Hanno invece fatto il loro ingresso ad Amici due cantanti: Ludovica e Federica, entrambe molto brave e conosciute già nel corso dei casting. Le sfide però non sono ancora finite e, anche nello speciale registrato oggi e in onda poi domani su Canale 5, assisteremo ad almeno due sfide: quelle di Mowgly e di Jefeo. Al centro dello studio di Amici è pronto però a tornare anche Marco Alimenti che nel corso di tutta la settimana si è impegnato tantissimo nelle prove della coreografia assegnatagli da Timor Steffens.

MARCO CONTRO FEDERICO: CHI VINCERÀ?

Oggi, infatti, scopriremo se Marco riuscirà a riconquistare il banco oppure sarà lo sfidante Federico a prendere il suo posto. Entrambi si esibiranno sulla coreografia assegnata loro da Timor e il migliore dei due, giudicato da un commissario esterno, potrà indossare la maglia degli allievi di Amici. Ci sarà poi chiaramente spazio per una nuova sfida a squadre. Squadre che questa settimana sono notevolmente cambiate e non soltanto per l’ingresso di così tanti nuovi elementi. Ricordiamo che i due capitano lo sono da oggi rispettivamente dell’altra squadra: Tish è capitano di Atene, quindi Giordana di Sparta. Tutto a causa di alcune incompatibilità, ormai irreversibili, tra Tish e Alberto. Che oggi, nel corso della registrazione, arrivino chiarimenti anche su questo aspetto?

