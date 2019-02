Andrea Dal Corso/ Uomini e donne: “Teresa Langella? Molto simile a mia madre, lei è il mio ideale di donna”

Il momento topico si avvicina a grandi passi e mentre la messa in onda della scelta di Teresa Langella è prevista per il prossimo 15 febbraio, Maria De Filippi ha ammesso che anche questo momento sarà registrato e quindi a possibile rischi spoiler per via di tutti gli invitati presenti. I fan sono attenti a quello che succederà anche se in molti sono convinti che Andrea Dal Corso sia la possibile scelta. Ma se così non fosse? In queste settimane i due hanno litigato, hanno riso e alla fine si sono anche dati bei baci, ma questo significa davvero che Teresa farà il suo balzo in avanti con lui cambiando anche la vita che ha notato così diversa da quella di Andrea? Al momento tutto lascia pensare che sia proprio l’ex tentatore di Uomini e donne la scelta di Teresa e anche lui si è detto molto attratto da lei nell’ultima intervista prima della scelta.

LE PAROLE SU TERESA LANGELLA

Andrea Dal Corso ha rilasciato un’intervista a Uomini e donne Magazine in cui racconta l’attrazione che prova per Teresa Langella e come lei si sia rivelata molto simile al suo ideale di donna ovvero sua madre. In particolare, Andrea ha rivelato: “Vedo in lei, per la prima volta, una persona simile a mia madre nel carattere, che rappresenta il mio ideale di donna. Nella mia vita non ho mai cercato una persona da portare a spasso ma qualcuno che mi tenesse testa. Lei mi fa sentire al sicuro e tutte le volte che mi guarda e poi mi sorride, ci leghiamo”. Andrea ha avuto modo di dire la sua anche sul rivale, Antonio, che ritiene un po’ troppo bambino per tenere testa a Teresa e offrirle il rapporto che lei vorrebbe e poi ha rilanciato: “Credo che nella vita sia stato abituato ad essere corteggiato. Le ragazzine l’avranno sempre idolatrato, perciò ora che ha davanti una donna che gli tiene testa per lui è complicato.

