Antonio Moriconi lascia lo studio?/ Uomini e donne, addio per il bacio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso!

Antonio Moriconi è un bambino, parola di Andrea Dal Corso che a Uomini e donne Magazine affida il suo pensiero sul suo rivale e corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e donne, avrà ragione oppure no? La risposta potrebbe arrivare proprio in seguito al bacio di Teresa e Andrea lo stesso che ha spinto Antonio a pensare tutt’altro sulla tronista e dare meno peso alle sue parole, almeno quelle sentite fino a questo momento. Nonostante il pensiero di Andrea, Antonio ha deciso di lasciare Teresa in esterna da sola facendole avere un video in cui si mettono insieme gli indizi che lasciano pensare che il suo interesse sia ormai diretto verso l’ex tentatore di Temptation Island e quindi non su di lui. Per questo non ha intenzione di vederla e nemmeno di andare oltre nel loro rapporto proprio per non rimanere male alla fine.

LE PAROLE DI ANTONIO MORICONI E IL SUO ADDIO

Il corteggiatore ha deciso di lasciare il programma dopo il bacio di Teresa e Andrea e nemmeno la corsa della tronista e il tentativo di andarlo a prendere addirittura arrivando nel suo paese sortiranno l’effetto contrario. Cosa succederà a quel punto? Al momento non ci sono altre novità e tutto lascia pensare che, come promesso, Antonio Moriconi non tornerà in studio e che ormai tutto sia finito con Teresa. A pochi giorni dalla scelta e dall’invito ad andare in villa, il corteggiatore non vuole più tornare indietro e a Uomini e donne Magazine ha confermato: “Non mi fido più di nessuna delle sue parole. Teresa dice sempre tutto e il contrario di tutto. Non vedo coerenza e le sue contraddizioni non mi stanno più bene”. Lui ammette di aver desiderato tanto un bacio con lei ma l’idea di non farlo è nata proprio dal legame che si è creato con lei: “La verità è che ha sempre vinto la paura che si baciasse con gli altri corteggiatori piuttosto che il desiderio di vivermi il nostro bacio”. Alla fine Antonio tornerà sui suoi passi e incontrerà Teresa prima della scelta?

