BARBARA D’URSO REPLICA A JOHN VITALE/ “Ringrazio Alessia Marcuzzi per aver voluto la squalifica” (Pomeriggio5)

Barbara d’Urso ha deciso di rompere il silenzio sulla delicata questione che è stata toccata ieri all’Isola dei Famosi in merito agli insulti ricevuti da John Vitale su Facebook. Alla fine della nuova puntata di Pomeriggio 5, apre il discorso e ammette: “Non ho toccato l’argomento di proposito ma ieri se n’è parlato all’Isola e voglio ringraziare Alessia Marcuzzi perché mi ha difeso e ha detto che questa persona andava espulsa. – poi però tiene a fare un chiarimento – La ringrazio ma non perché si parlava di me ma perché si dicevano cose pesanti sulle donne e sapete della mia battaglia sulle donne. Ne parleremo comunque meglio domenica a Domenica Live”. La conduttrice, quindi, dirà la sua nel corso della puntata di Domenica Live in onda tra due giorni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

“Ho evitato di parlare di questa storia, ora devo”

Era inevitabile, dopo quanto accaduto ieri all’Isola dei Famosi e dopo il polverone sollevatosi negli ultimi giorni, che anche Barbara d’Urso dicesse la sua sugli insulti ricevuti in un post dello scorso anno da John Vitale. Il naufrago, che ora rischia seriamente di essere eliminato o addirittura squalificato per quanto scritto, riceve oggi, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, la risposta di Barbara d’Urso. Durante il promo, la conduttrice fa un piccolo cenno alla questione che sarà sviluppata successivamente, e ammette: “Io ho evitato di parlare di questa storia diciamo… però ovviamente siamo sotto testata giornalistica e parleremo anche di questo”. Barbara evita di dire di più, ma dirà ampiamente la sua nel corso della seconda parte di Pomeriggio 5, anche se qualche indizio sul suo pensiero l’ha lasciato anche sui social.

ANCHE CRISTIANO MALGIOGLIO DALLA PARTE DELLA D’URSO

Su twitter e Instagram, Barbara d’Urso ha lasciato qualche like a commenti e post che anticipano che è pronta a dire la sua sulla vicenda. Intanto in molti si sono espressi sugli insulti di John Vitale e su quanto accaduto ieri all’Isola dei Famosi. Oltre alle accuse di Riccardo Signoretti, anche un grande amico della d’Urso, Cristiano Malgioglio, si è espresso su tutta la vicenda. “Non ho visto #isola poiché mi trovo all’estero. Pero’ ho letto frasi terribili e disgustose di un concorrente del #reality che hanno offeso la mia amica @barbaracarmelitadurso . Se fossi stato opinionista del programma avrei immediatamente lasciato lo studio” scrive Malgioglio sui suoi social.



