Belen Rodriguez conduttrice di Temptation Island Vip/ La showgirl sbarca anche a Colorado e Young Sanremo

Belen Rodriguez si prepara ad essere la regina della televisione italiana. Dopo aver condotto Tu si que vales 2018, la showgirl argentina, nei prossimi mesi, sarà la padrona di casa di diverse trasmissioni. A puntare su Belen è ancora Maria De Filippi che, per la prossima edizione di Temptation Island Vip, ha scelto lei come conduttrice. Con il trasloco di Simona Ventura sulla Rai, Queen Mary, grande ammiratrice della showgirl argentina, ha deciso di affidarle la conduzione dello show dell’amore dedicate alle coppie famose. Il 2019, però, regaerà ulteriori soddisfazioni professionali a Belen che tornerà anche sul palco di Colorado accanto a Paolo Ruffini dopo aver condotto la trasmissione di Italia 1 nell’edizione 2011-2012. Lo show ripartirà a marzo mentre per vedere Belen nel villaggio di Temptation Island Vip sarà necessario aspettare l’estate. Gli impegni professionali della Rodriguez, però, non sono finiti qui.

BELEN RODRIGUEZ GIUDICE DI SANREMO YOUNG

Belen Rodriguez è pronta a sbarcare in Rai. La showgirl argentina è stata scelta da Antonella Clerici per far parte della giuria di Sanremo Young che partirà su Raiuno subito dopo Sanremo 2019. Sarà un impegno nuovo per la showgirl che, amante della musica e dei giovani talenti, sarà perfettamente a suo agio. Impegnatissima sul lavoro e nel suo ruolo di mamma, per il momento, Belen non ha il tempo per dedicarsi all’amore. Dopo la fine della storia con il pilota Andrea Iannone, la showgirl è ufficialmente single. L’amore sembrerebbe l’ultimo pensiero della Rodriguez che, ad oggi, alla compagnia di un uomo, preferisce quella del figlio Santiago e delle sue amiche.





