Divino Otelma taglio in testa all’Isola dei Famosi/ Video, la Cipriani lo spinge a terra: medici in spiaggia

Caos in diretta all’Isola dei Famosi 2019 dopo l’arrivo delle Polene in Honduras. Un incidente, anche se così non pare, costringe il Divino Otelma a lasciare momentaneamente la spiaggia, scortato dai medici. Tutto nasce dalla prova ricompensa che coinvolge anche i nuovi arrivati: il Divino, per l’appunto, e Francesca Cipriani. I naufraghi ufficiali conquistano due porzioni di spaghetti ma sta alle Polene conquistare il condimento, ovvero polpette al sugo. La prova è colpire con delle finte polpette spinte tramite fionda la barca poco distante. Nonostante i vari tentativi, nessuno dei due riesce a colpire l’obiettivo. Ma all’ultimo, Francesca aiuta il Divino Otelma a tirare la fune ma, alla fine, il tiro va male e la Cipriani spinge Otelma che va dritto a terra.

INCIDENTE PER IL DIVINO OTELMA: CAOS IN DIRETTA

All’inizio sembra essere una caduta dovuta alla fune, poi viene rimandata la scena ed è proprio Francesca Cipriani a spingere volontariamente il Divino Otelma che va in terra e vi rimane steso per alcuni secondi. Si capisce poi che il Divino si è effettivamente fatto male e la scena ha del surreale: intervengono i medici dell’Isola, mentre il volto del Divino Otelma è ricoperto di rosso che sembra inizialmente sangue ma che è la pittura che ricopre le finte polpette. Si scopre però che, effettivamente, Otelma si è ferito alla testa, “Un taglio”, fa sapere Alvin che è pronto a dare al pubblico aggiornamenti non appena i medici diranno di più.



