Fedez lascia X Factor/ Arriva la conferma ufficiale: “Voglio dedicarmi solo alla mia famiglia!”

Fedez lascia X Factor. La conferma è arrivata dal diretto interessato, proprio su Instagram. Federico Lucia, aveva confidato qualche mese fa, di volersi allontanare per un periodo dalla televisione per dedicarsi esclusivamente alla sua carriera musicale. In riferimento ad un possibile rinnovo dietro il bancone dei giudici, aveva confidato a TgCom24, di sentire troppa mediaticità intorno a lui. Proprio per questo, aveva deciso di abbandonare il piccolo schermo per riportare in primo piano la sua musica. “Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello – aveva dichiarato il rapper milanese – La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. È una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni”. Dopo qualche tempo però, Fedez aveva fatto un passo indietro, cambiando – ipoteticamente – idea.

Fedez lascia X Factor, arriva la conferma

Al termine della finale dell’edizione 2018, Fedez aveva voluto elogiare X Factor, ringraziando la squadra e parlando del futuro: “Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro ma volevo ringraziare tutti in questo programma. Io credo veramente che X Factor sia il programma più bello della televisione italiana e lo dico senza retorica. Volevo ringraziare tutti e ringrazio di avermi reso partecipe di questo bellissimo progetto”. Successivamente, il “mezzo” passo indietro. “Il mio discorso di ieri a X Factor non era un discorso di addio. È ovvio che dopo cinque anni ho voluto tirare le somme e ringraziare tutte le persone che lavorano con me da così tanto tempo. Mi hanno fatto crescere tantissimo. Mi sono goduto la finale, non so cosa farò ma va bene così”. Oggi però, arriva la conferma tramite le domande di Instagram. Federico Lucia infatti, ha confermato che non sarà dietro il bancone dei giudici dello show musicale di Sky. “L’anno prossimo farai ancora X Factor?”, ha domandato qualcuno. Ecco la sua risposta: “No. 5 anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi). Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia”. Secondo il buon Fabiano di BitchyF, ci saranno stravolgimenti totali e l’unico confermato – ad oggi – sembrerebbe essere soltanto Alessandro Cattelan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA