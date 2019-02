Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ “Matrimonio? Con lei sono pronto anche a diventare padre” (Verissimo)

Filippo Magnini e Giorgia Palmas raccontano il loro amore a Verissimo. La showgirl e l’ex nuotatore hanno dei progetti per il futuro che comprendono la costruzione di una famiglia. «Tra questi potrebbe esserci anche quello del matrimonio», spiega Giorgia Palmas nell’intervista che verrà trasmessa domani su Canale 5. La showgirl spiega che entrambi sono molto legati alla famiglia, «e diciamo che in futuro potrebbe esserci la realizzazione di questo sogno». Sulla stessa lunghezza d’onda Filippo Magnini, che toglie il condizionale: «Io dico che un matrimonio ci sarà sicuramente. Non ho ancora fatto la proposta ma sono convinto che prima o poi sposerò Giorgia». Quest’ultima, che è già mamma di Sofia, smentisce di essere nuovamente incinta ma non esclude di allargare la famiglia con l’ex campione di nuoto. «Se dovesse succedere sarebbe bellissimo». E questo è un sogno che coltiva anche Filippo Magnini: «Voglio diventare genitore con Giorgia. È lei che mi fa sentire questa voglia di avere una famiglia insieme». Una frecciatina per l’ex Federica Pellegrini?

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS TRA MATRIMONIO E FIGLI

Giorgia Palmas è pronta a diventare di nuovo mamma, ma con Filippo Magnini. «Un figlio è un miracolo della vita ed è la cosa più bella del mondo», spiega ai microfoni di Silvia Toffanin. A Verissimo si parla anche del suo rapporto con la figlia Sofia e della possibilità che possa avere una sorellina o un fratellino. «Sono innamorata pazza di Sofia e l’argomento figli è talmente bello e importante che va preso con la giusta delicatezza». L’amore per la showgirl si è rivelato importante per il due volte campione del mondo nei 100 metri. Ne parla lo stesso Magnini a Verissimo: «Non esiste al mondo un caso come il mio, sarebbe anche questo un record perché è una cosa veramente particolare». Il riferimento è all’inibizione per doping. L’ex nuotatore sostiene di essere stato punito per qualcosa che non ha fatto. «È un processo alle intenzioni che non ci sono mai state». Magnini parla di una «vicenda molto strana» perché «la giustizia ordinaria» lo ha «scagionato totalmente», mentre «in termini sportivi ci vuole più tempo».

MAGNINI E L’INIBIZIONE PER DOPING

Filippo Magnini si dice «molto fiducioso» riguardo questa vicenda delicata: l’ex nuotatore è stato inibito per quattro anni. A Verissimo spiega di non «aver mai avuto controlli positivi» e fa riferimento ad atleti che hanno invece avuto controlli positivi «a cui hanno dato una squalifica minore della mia». Quindi Magnini aggiunge: «Per la giustizia sportiva commettere un reato è meno grave che pensarlo». In questi mesi difficili Giorgia Palmas è stato un sostegno importante. Il fidanzato lo ribadisce nel salotto di Silvia Toffanin. «Giorgia mi ha aiutato tantissimo in quei mesi e anche lei è rimasta allibita dell’accusa». Sta di fatto che Magnini pensa ogni giorno a quello che gli è successo, anche perché non sono disponibili ancora le motivazioni. «Ma penso anche che sono nato sotto una stella che mi porta a sopportare i fardelli perché ho le spalle grosse», ha aggiunto l’ex campione azzurro di nuoto. E infatti guarda anche al futuro con la sua compagna e ai progetti di vita che stanno coltivando insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA