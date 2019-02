Francesca Fialdini e Tiberio Timperi/ Abbraccio e bacio a La Vita in Diretta: “Quando ti commuovi così…”

Tiberio Timperi torna a commuoversi a “La Vita in Diretta” dopo le lacrime di ieri. Il legame col figlio Daniele deve essere molto forte, perché quando il programma affronta un tema legato appunto ai figli il suo conduttore non riesce a trattenere le lacrime. È successo oggi che in studio si è parlato di adozioni. In studio c’era Daniel, un ragazzo adottato da una coppia che gli ha regalato una famiglia. Quando al termine dello spazio la parola è passata alla collega Francesca Fialdini, quest’ultima ha fatto i complimenti al co-conduttore per come lo ha affrontato. «E dopo questo bello spazio, condotto molto bene da Tiberio… Quando ti commuovi così e mostri quello che sei, e non lo fai praticamente mai, aggiungi sensibilità e tenerezza», dice la Fialdini dall’altra parte dello studio. Timperi la raggiunge e i due si abbracciano, e ci scappa anche un bacio sulla guancia a suggellare questo momento di grande dolcezza in studio.

FRANCESCA FIALDINI E TIBERIO TIMPERI, DAGLI SCONTRI AGLI ABBRACCI

Il rapporto tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini è complesso, perché i due conduttori de “La Vita in Diretta” amano anche scherzare e prendersi in giro. «Tiberio, vieni qui, ci manca la scimmia, hai capito?», ha detto ad esempio in occasione di un altro spazio. «Ma come, proprio ora che mi sono messo seduto», ha risposto il conduttore. «Eh lo so che ne stavi approfittando», ha risposto la Fialdini. È tornato il sereno tra i due? Il feeling è stato raggiunto? Nei mesi scorsi non hanno perso occasione per punzecchiarsi, ma dopo le tensioni emerse nei primi tempi sembra tornato il sereno tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. All’inizio dell’edizione sembrava che l’accoppiata avrebbe avuto breve durata, a causa dei continui battibecchi tra i due conduttori, invece è acqua passata e a suggellare la pax tv arrivò un bacio. Oggi la conferma con un abbraccio molto dolce per la commozione di Tiberio Timperi nello spazio dedicato a figlie e adozioni.

