Francesco Chiofalo, tumore maligno?/ Parla il chirurgo: “E’ in dimissione protetta”, ecco la verità

Si torna a parlare di Francesco Chiofalo e del suo tumore. A qualche giorno dall’intervento e da quello che è successo sembra proprio che le polemiche si siano placate ma nei giorni scorsi si è parlato tanto di quello che è successo e del perchè di tanto clamore. Francesco Chiofalo ha annunciato via social del suo tumore e questo lo ha fatto finire al centro di un ciclone alimentato poi dalle mezze parole della sua ex, Selvaggia Roma, che, chiamata in causa dai fan, ha lasciato intendere che tutti sapessero già del tumore e che il romano ci stava un po’ marciando sopra. Tanto è bastato per farla diventare oggetto degli haters e dei fan di Francesco che l’hanno presa di mira per via del suo poco interesse alle condizioni del suo ex ma alla fine chi ha ragione?

LE RIVELAZIONI DEL CHIRURGO ALBERTO DELITALA

Francesco Chiofalo ha ammesso che sapeva da mesi della macchia ma che, fino all’arrivo dei risultati, non sa dire di che natura era il suo tumore. A mettere insieme i pezzi ci ha pensato il chirurgo che lo ha operato e che in un’intervista a Uomini e donne Magazine, ha spiegato che la posizione della massa, in mezzo ai due emisferi, ha permesso l’asportazione di tutto il tumore. Questo non significa che Francesco Chiofalo non abbia rischiato grosso soprattutto per via dell’intervento che avrebbe potuto mettere a rischio le sue funzioni. Per fortuna così non è stato ma lo stesso Delitala ha confermato che Francesco Chiofalo “è in dimissione protetta” e rimarrà tale fino a quando non arriveranno i risultati delle analisi della massa asportata ma, soprattutto, fino a quando non terminerà il mese di controlli che terranno bene d’occhio “la radicalità di asportazione del tumore e lo stato di irritazione del cervello per confermare l’assenza di cellule maligne”. Alla fine il chirurgo spiega di avere ottime possibilità di pensare che tra qualche giorno Francesco Chiofalo sarà completamente definito guarito. Nella stessa intervista a Uomini e donne Magazine, Chiofalo si è detto felice di essere tornato a casa e spesso si ripete: “Sei sempre tu”. In pochi giorni ha ripreso in mano la sua vita, la sua routine ma ancora non è tornato a lavoro anche se conta di farlo presto.

