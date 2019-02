George Clooney e Amal Alamuddin in crisi?/ Lite furiosa e fuga in Sardegna con i gemellini, lei pronta a…

Solo gossip o qualcosa di più? Al momento sembra proprio che George Clooney e Amal Alamuddin siano nuovamente nell’occhio del ciclone per via di quello che è successo nelle scorse settimane. Sono molti quelli che hanno parlato della coppia come pronta a scoppiare ma gli ultimi rumors messi in giro dal sito di gossip americano Radar Online non lasciano pensare a niente di buono. I due erano considerati una delle coppie più belle ma dietro quella facciata di coppia infallibile c’è già chi ha trovato qualche piccolo “buco” e che proprio quello abbia creato una crepa che non possa essere risanata. Secondo gli ultimi gossip sembra che i due abbiano finito addirittura per litigare e che proprio per questo l’avvocatessa abbia deciso di lasciare il marito negli Usa per volare in Sardegna ma non da sola bensì con i suoi gemellini, Ella e Alexander.

LA SMENTITA DI GEORGE CLOONEY

Secondo una fonte vicina ai due sembra che Amal Almuddin sia volata in Sardegna con i gemelli dopo una furiosa lite con il marito. Come se non bastasse, lo stesso sito riporta anche una sorta di “bombardamento” via sms dell’attore alla moglie ma senza ottenere molto. Non è la prima volta che George Clooney affronterebbe un divorzio ma questa volta ci sarebbero anche i bambini di mezzo e forse proprio per questo lui continua ad affannarsi per smentire tutto. Proprio ad Hollywood Life ha sottolineato: “E’ una storia totalmente inventata”. Non solo, Clooney, che ha sposato la moglie nel 2014 a Venezia, ha parlato anche del fatto che non solo il suo matrimonio va avanti a gonfie vele ma che lui e Amal stanno addirittura valutando l’ipotesi di adottare un bambino. Sarà vero?

