Georgina Rodriguez, morto il padre/ Lutto per la compagna di Cristiano Ronaldo

Lutto per Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. A Buenos Aires, all’età di 70 anni, è morto Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, padre della bellissima modella che, in questi giorni, si trovava proprio in Argentina come documenta l’ultima foto pubblicata su Instagram. L’uomo era un allenatore di calcio e due anni fa era stato colpito da schemia cerebrale. I motivi del viaggio di Georgina Rodriguez in Argentina non erano noti, ma ad oggi, è probabile che la modella si sia recata in Argentina per trascorrere gli ultimi giorni accanto al padre. Con lei c’è anche la sorella Ivana. Il signor Rodriguez è scomparso nella settimana in cui Georgina ha festeggiato il suo 25esimo compleanno. Per il momento, la modella non ha ancora pubblicato nulla sui suoi canali social.

LUTTO PER GEORGINA RODRIGUEZ: CRISTIANO RONALDO RESTA IN ITALIA

Georgina Rodriguez è volata in Argentina solo con la sorella. Con lei non c’è il compagno Cristiano Ronaldo che è rimasto a Torino con i figli per poter giocare con la Juventus. L’asso portoghese, infatti, scenderà in campo domani sera allo Juventus Stadium contro il Parma. Per la modella sono giorni difficili che sta vivendo insieme alla famiglia d’origine, lontana dai social. L’ultimo post, infatti, risale a cinque giorni fa quando ha messo nuovamente piede nella terra che l’ha vista nascere. La Rodriguez resterà in Argentina per il funerale del padre per poi tornare in Italia dal compagno e dai figli con cui vive felicemente a Torino. Tornare dal compagno e dai figli sarà così la soluzione per ritrovare nuovamente il sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA