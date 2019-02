Isola dei Famosi 2019/ Pagelle: dal canna-gate a Taylor Mega, il messaggio di Paolo Brosio e la gaffe di…

Paolo Brosio è il nuovo leader dell’Isola dei Famosi 2019. A partire da oggi e per tutta la settimana sarà infatti il pirata che avrà potere decisionale sugli altri naufraghi. Ma il leader ha lasciato tutti di stucco quando, pur avendo a disposizione una polpetta, ha scelto di mangiarla per solidarietà nei confronti di Abdelkader Ghezzal, il quale, secondo i dettami del suo culto, non può assumere carne. “Non è della mia religione ma amo come un fratello – ha spiegato Brosio per motivare la sua decisione – ho detto ‘se non mangia lui, non mangio neanche io”. Le sue parole, un messaggio di amore e fratellanza che trascende la dottrina religiosa, si sono concluse con un abbraccio, che in conclusione di puntata ha commosso tutto il pubblico di Canale 5. Seconda classificata nella prova leader Grecia Colmenares (Voto 9), che ha conquistato il titolo di capo della ciurma, ma è stata nominata da Paolo Brosio; nominata, ma non in nomination, Demetra Hampton, attualmente in bilico in attesa delle votazioni della ciurma. Eliminata, seppur tra mille polemiche, Taylor Mega, che ha dovuto lasciare il reality dopo solo una settimana.

TAYLOR MEGA SPAZZA VIA IL DROGA GATE

L’Isola dei Famosi 2019 cambia registro: a distanza di un anno da un’edizione da dimenticare, che ha visto al centro di tutte le trame il chiacchieratissimo canna-gate, la nuova stagione riparte dal messaggio di Taylor Mega, che si è lasciata alle spalle un passato da tossicodipendente. L’influencer ha infatti dedicato un accorato appello al pubblico più giovane, spazzando via, con un eloquente “non drogatevi”, quel modus operandi che, probabilmente a causa di un mancato approfondimento in studio, lo scorso anno sembrava quasi voler mettere a tacere una questione che avrebbe meritato una discussione più profonda. In poche parole, Nel bel mezzo della querela che Francesco Monte ha fatto recapitare a Eva Henger, in Honduras – e nei principali salotti televisivi – l’argomento principale è ancora il canna gate; ma questa volta il messaggio dell’Isola sembra essere quello giusto, grazie a un’influencer che sfrutta la propria popolarità per alzare il velo su un concetto fino a oggi poco esplorato.

TUTTI CONTRO JOHN VITALE

Come ogni leone da tastiera che si rispetti, messo di fronte alle proprie responsabilità sui post contro Barbara D’Urso, John Vitale ha fatto un passo indietro. A bacchettarlo, nel corso dell’Isola dei Famosi 2019, soprattutto Alessia Marcuzzi, che ha criticato la sua scelta di partecipare a Pomeriggio 5, alla luce delle sue particolari idee sulla conduttrice: “La cosa che mi fa arrabbiare tantissimo è che in questo periodo i leoni da tastiera scrivono cose indicibili sui personaggi e poi quando li incontrano li elogiano”, ha sottolineato la padrona di casa. “Noi adulti dovremmo dare l’esempio ai giovani, questo è bullismo e fa soffrire le persone”. Contro di lui anche Alba Parietti, secondo la quale “queste frasi, scritte con leggerezza, perché non sei stato neanche così furbo da cancellarle, fanno parte di una cultura dilagante contro le donne”; ma parole al vetriolo sono state pronunciate anche da Alda d’Eusanio, che ancora una volta si è espressa senza mezzi termini: “Tu non sei un leone da tastiera sei un imbecille con o senza tastiera, le parole offendono più delle armi”.

IL DIVINO OTELMA GIÀ PROTAGONISTA

L’arrivo di divino Otelma sull’Isola dei Famosi 2019 ha regalato al pubblico del reality una serie di colpi di scena. Dopo aver polemizzato contro un gioco a suo dire differente da quello che gli autori gli avevano anticipato poco prima di mettere piede a Cayos Cochinos, il concorrente ha accettato di partecipare alla gara, ma nel bel mezzo di una serie di lanci alla fionda è stato sbattuto a terra da uno spintone della Cipriani. In un primo tempo si è pensato che il divino fosse caduto a terra poiché colpito dal rinculo della fionda, ma poco dopo un video rallenty ha mostrato la vera sequenza degli eventi, restituendo le immagini dello spintone di Francesca Cipriani che l’ha mandato k.o. Il divino Otelma, soccorso prontamente dal medico del reality, è stato sollevato da terra e allontanato dalla spiaggia. La caduta – secondo quanto raccontato in diretta da Alvin – gli ha procurato un taglio sulla testa, ma a quanto pare non è così grave da compromettere il suo percorso all’Isola.



