ITALIA’S GOT TALENT 2019/ Anticipazioni e diretta: Lodovica Comello apre la serata con New York New York

Il venerdì sera è dedicato al divertimento e così anche oggi, 1° febbraio, alle ore 21.15 in prima visione assoluta su Tv8 e su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11, va in onda una nuova puntata di Italia’s Got Taent 2019, il talent show più divertente della televisione italiana che, ogni settimana, porta sul palco ballerini, cantanti, acrobati, giocolieri, musicisti e talenti di ogni genere che cercano di conquistare la giuria per poter continuare a coltivare il proprio sogno artistico, ma anche solo per trascorrere una serata divertente e particolare. Al timone della serata ci sarà, come sempre, la bellissima e bravissima Lodovica Comello che, questa serà, aprirà la puntata con un’esibizione personale sulle note di New York New York di Liza Minnelli.

ITALIA’S GOT TALENT 2019: I CONCORRENTI IN GARA

Anche nella puntata odierna di Italia’s Got Talent 2019, sul paco, saliranno dei grandissimi talenti in grado di lasciare a bocca aperta non solo il pubblico in studio, ma anche i teespettatori. A rompere il ghiaccio saranno Max e Mattia, padre e figlio, ma soprattutto ginnasti autodidatti. A seguire ci sarà Buffon de Oro, un concorrente di origine sudamericana: si chiama ed è un lama che sfoggerà il suo particolare talento. E ancora: ci saranno gli allievi di una scuola di musical che invaderanno il palco facendo cantare e ballare tutti i presenti. Ci saranno, poi, i mentalisti che cercheranno di conquistare l’integerrima Federica Pellegrini, diventata un vero incubo per gli specialisti del genere non avendo un carattere facile da plasmare.

CHI ANDRA’ IN FINALE?

Al banco dei giudici c’è il quartetto composto da Claudio Bisio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Ogni concorrente ha a disposizione 100 secondi per conquistare almeno 3 sì per accedere alla fase successiva oppure meritarsi l’ambitissimo Golden Buzzer con cui è possibile conquistare già un posto in finale. Finora, l’unico giudice ad utilizzarlo è stata Mara Maionchi. E’ arrivato il momento di usarlo anche per gli altri tre giudici? Se tutti e quattro i giudici decideranno di premere il buzzer rosso, invece, i concorrenti dovranno immediatamente interrompere l’esibizione e lasciare il palco.



