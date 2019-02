Maria Giovanna Maglie in striscia dopo Tg1?/ Sindacato Rai “non iscritta a Ordine Giornalisti”: ma con Fazio..

«Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in #Rai vuole affidare la striscia informativa in prima serata che fu di Enzo Biagi, non risulta iscritta all’Ordine dei #Giornalisti. Non risulta più iscritta da circa 3 anni»: lo scrive su Twitter il segretario dell’Usigrai (il sindacato dei giornalisti Rai) Vittorio Di Trapani. E il dado così è tratto: le distanze sempre più nette tra parte del personale Rai (ma non solo, opposizioni al gran completo) e il Governo in fase di rivoluzione nell’azienda del Servizio Pubblico arrivano all’ennesimo scontro, dopo i casi Freccero, Beppe Grillo e Luca&Paolo: la giornalista controcorrente e anti politically correct Maria Giovanna Maglie – protagonista di fortunate strisce su politica italiana e americana su Dagospia e La Stampa – sarebbe in lizza per una striscia di approfondimento politico post Tg1, nello spazio che un tempo fu di Enzo Biagi. Tanto basta per far salire le levate di scudi dei giornalisti dem, dei sindacati interni alla Rai che cercano di contestare la nuova ondata “sovranista” del Presidente Marcello Foa.

TUTTI CONTRO LA MAGLIE, MA CON FAZIO…

Anti pol-corr, contro il MeToo e le etichettature tipo “femminicidio”, l’unica in Italia a prevedere in anticipo che Trump non solo avrebbe vinto ma che sarebbe stato un bene per l’economia americana: questo forse basta per capire perché Maria Giovanna Maglie non sia esattamente la primissima gradita dagli ambienti legati ancora alla precedente amministrazione Rai (non esattamente meno “politica” di questa in via di costruzione, ndr). Per di più pare, come riporta La Stampa, che il nome della Maglie sia stato fatto direttamente dal Ministro Salvini colpito dal racconto della campagna elettorale americana fatta dalla giornalista su Dagospia: la “bollatura” definitiva che al momento la squalifica agli occhi dell’opinione pubblica anti-Governo. Con l’ultimo attacco dal sindacato Usigrai si utilizza l’argomento della mancata iscrizione all’Ordine per considerarla non idonea a quel ruolo: ecco che però insorgono i “sovranisti” che subito calano l’asso nella manica. E Fabio Fazio, protagonista indiscusso ormai dell’informazione Rai con il suo Che tempo che fa, è un giornalista? Dagospia riporta stamattina un breve estratto di un articolo di Marco Travaglio di qualche mese fa per far capire come in effetti neanche l’ex conduttore di Quelli che il calcio sia un giornalista e comunque tiene un programma oltre che di spettacolo anche di approfondimento politico d’informazione. «Non è una questione di giornalisti o presentatori […] Fabio Fazio era un cronista prima di cancellarsi dall’ordine per poter fare gli spot e gonfiarsi di milioni per l’originalissimo format di un tavolo, due sedie, poche domande e molta promozione». Al netto della pur sempre velenosa e mai imparziale penna di Travaglio, il concetto per la Maglie in lizza resta: non è iscritta all’Ordine, ma non dovrebbe essere un problema. O quasi..

