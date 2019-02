Monica Leofreddi a Vieni da me/ “Non credevo più nell’amore, mi hanno sempre tradita. Poi è arrivato Gianluca”

Monica Leofreddi sfoglia l’album di famiglia insieme a Caterina Balivo nell’ultima puntata settimanale di Vieni da me. Dopo i ricordi di Gloria Guida, Monica Leoffredi di racconta parlando soprattutto d’amore. Dopo aver avuto tantissime delusioni d’amore, la conduttrice che aveva perso le speranze nell’amore, ha incontrato il suo principe azzurro, Gianluca, diventato poi suo marito. “Lui volevo presentarlo ad una mia amica. Per farli incontrare ho organizzato un weekend a Ponza e durante quei giorni ho capito che non era male. Così ho chiesto alla mia amica e quando lei mi ha detto no ho deciso di provarci. Ci siamo dati il primo bacio proprio su quella barca” – ricorda Leofreddi – “siamo andati a convivere, abbiamo vissuto una bellissima storia, poi ho deciso di lasciarlo perché non eravamo pronti”. Dopo alcuni mesi, però, la conduttrice capisce di voler stare con lui: “non mi voleva più così gli proposi di andare in vacanza insieme, senza impegno e andò bene”, spiega ancora la Leofreddi.

MONICA LEOFREDDI: “DIVENTARE MAMMA NON E’ STATO FACILE”

L’incontro con Gianluca fa sorgere in Monica Leofreddi il desiderio di diventare mamma. Riuscire a realizzare il suo sogno, però, non è stato facile per la conduttrice che, insieme al marito Gianluca, ha dovuto affrontare un percorso lungo e faticoso. “Ad un certo punto ho provato anche a lasciarlo perché non volevo privare una persona che amavo così tanto dela gioia di diventare padre” – ricorda Monica Leofreddi che, però, dopo cinque anni, riuscì a restare insieme – “lavoravo come autrice perchè avevo lasciato. Una mattina, prima di andare a lavoro, vado a fare le analisi. Solitamente, tra il prelievo e i risultati passava un’ora. Diversamente dalle altre volte, quel giorno decisi di non aspettare andando direttamente a lavoro perchè ero sicura di non essere incinta. Mentre ero a lavoro, mi chiama la dottoressa e mi dice che ero incinta. Senza pensarci, sono andata da mio marito perchè non potevo dirglielo al telefono. La felicità, però, è durata solo dieci minuti perchè poi è arrivata la paura di perderlo”. Monica Leofreddi, però, riesce a portare avanti la gravidanza diventando mamma di Riccardo a 44 anni. Due anni dopo, la conduttrice mette al mondo anche la piccola Beatrice.

