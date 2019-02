Natalia Paragoni/ Uomini e Donne: scatta il bacio con Ivan Gonzalez, sarà lei la scelta?

Natalia Paragoni sarà la scelta di Ivan Gonzalez? Anche per il tronista spagnolo si avvicina il momento della scelta e la giovane corteggiatrice sembra avere tutte le carte in regola per essere la preferita di Ivan. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, infatti, Natalia sarà la protagonista di un momento romantico con Gonzalez che, però, scatenerà la rabbia della sua rivale Sonia. Natalia Paragoni e Ivan, infatti, usciranno per due volte in esterna. Tra i due il feeling è evidente e, nel corso del secondo appuntamento, non mancheranno abbracci, sorrisi, sguardi complici fino al bacio finale. Un gesto che conferma il grande interesse che il tronista prova nei suoi confronti anche se, nell’ultima registrazione del trono classico, Natalia ha commesso un passo falso che potrebbe portare Ivan a non sceglierla. Andrà davvero così?

NATALIA PARAGONI ESCE CON IL NUOVO TRONISTA ANDREA

Il rapporto tra Ivan Gonzalez e Natalia Paragoni procede tra ati e bassi. Nelle ultime settimane, erò, gli scontri tra i due sono stati numerosi. Dopo aver sbottato per non aver ricevuto gli auguri di compleanno da Natalia, nel corso dell’ultima registrazione, il tronista spagnolo è andato su tutte le furie di fronte alla decisione della Paragoni, ad un passo dalla scelta, di uscire con il nuovo tronista Andrea Zelletta. Venuto a conoscenza della novità, Ivan che aveva deciso di uscire con lei, ha lasciato a casa la corteggiatrice non nascondendo la sua delusione. Natalia, dunque, avrà davvero deciso di corteggiare il nuovo tronista o sarà solo una mossa strategica per far ingelosire Ivan e a sceglierla? Le anticipazioni, per ora, non rivelano nulla se non che la mossa di Natalia ha avvicinato ancora di più Ivan e Sonia che sono sempre più vicini.

