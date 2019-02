Nicoletta Larini, appello a Stefano Bettarini/”Sull’Isola dei Famosi non tradirmi. Simona Ventura mi sosterrà”

Nicoletta Larini è pronta a sostenere Stefano Bettarini nella sua nuova avventura. Alla vigilia della partenza dell’ex calciatore per l’Isola dei Famosi 2019, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy, rivolge un appello al compagno. “Quando me lo ha detto avevo gli occhioni da gatto con gli stivali. Ricordo precisamente quel momento. Eravamo sul divano di casa, squilla il suo telefono e sento Ok parto. Poi si gira verso di me e annuncia secco: ‘amore quest’anno accetto, vado all’Isola dei Famosi”, spiega la Larini che è pronta a sostenere totamente il compagno anche andando in studio. Tuttavia, Nicoletta Larini spera che Bettarini non ceda al fascino delle naufraghe e le resti fedele. “Ho capito che il mai dire mai vince sempre. Già in un altro reality, Temptation, c’è stata una piccola crisi e l’abbiamo superata. Ora è solo: non sono pronta a giurarlo pubblicamente, ma sono certa che non prenderà sbandate”, dice ancora la Larini che, tra le naufraghe, non teme nessuna. L’unica che a preoccupava era Taylor Mega che, però, è già stata eliminata.

NICOLETTA LARINI: IL SOSTEGNO DI SIMONA VENTURA

Durante l’avventura di Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi 2019, Nicoletta Larini parteciperà anche alle puntate live per sostenerlo da lontano. durante le settimane in cui l’ex calciatore sarà lontano, la Larini non sarà sola, ma potrà contare sul sostegno di Simona Ventura che, già a Temptation Island Vip, l’ha sostenuta in tutti i modi. “Ho trovato una vera sostenitrice e amica in Simona Ventura. La ringrazio pubblicamente. Mi ha detto che posso fermarmi da lei a Milano e contare su di lei se dovessi sentirmi sola. Insomma, lei per me c’è. Grazie Simo” – dice la Larini che poi parla anche della nuova storia d’amore della conduttrice – “e sono felice di vederla felice e innamorata di Giovanni Terzi. Stanno davvero bene insieme, come me e Stefano”. Insomma, la famiglia allargata ha regalato una nuova serenità a Nicoletta e Bettarini che, però, per il momento, non hanno alcuna intenzione di sposarsi. “Stefano, al momento, è fermo sulle sue idee. Idem per un figlio. Logico che io vorrei…“, conclude.

