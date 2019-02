Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 1 Febbraio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 1 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna come ogni giorno anche oggi, venerdì 1 febbraio 2019, è tornato sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha evidenziato segno per segno. I Gemelli di solito non si riposano, ma anche i più forti possono notare che, nel mese di gennaio, non tutto è andato bene. Ci sono state settimane pesanti. Per il segno o non è accaduto nulla e quindi ci si è un po’ annoiati oppure ci sono stati troppi avvenimenti e quindi ci si è arrabbiati. Chi ha avuto problemi in amore ha la possibilità di recuperare da domenica. Il Toro ha 48 ore di forza tra venerdì e sabato, Venere che governa il segno è favorevole. In queste giornate c’è la necessità di conferme sul lavoro, visto che si è un segno di terra. In ogni caso si sta cercando l’amore e la famiglia.

BILANCIA IN CERCA DI SERENITÀ, SEGNI FLOP

Ora è il momento di analizzare i segni un po’ più di vicino. Seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sui segni flop di oggi 1 febbraio 2019. Il Cancro vive alcuni dubbi difficili da accettare, ora è il momento però di prendere delle decisioni e di non farsi trascinare in difficoltà dagli altri. L’Ariete è pronto a mettere a fuoco e fiamme la sua esistenza, ma i tempi per prendere delle decisioni sono veramente stretti. Forse è il caso di gestire le emozioni con un po’ di trasporto e la voglia di reagire di fronte a persone che hanno creato qualche problema. La Bilancia non si sente ancora in buono stato dal punto di vista emotivo, cerca serenità ma non la trova. Deve cercare di affidarsi a persone a cui tiene, evitando di farsi travolgere da persone che hanno sempre voglia di seminare discussioni e malumore. Forse è il caso di prendersi del tempo per riflettere e magari anche per ricaricare le batterie dal punto di vista fisico.

TORO IN CERCA DI PERSONE CON CUI CONDIVIDERE PASSIONI, SEGNI AL TOP

Voltiamo pagina decisamente e per l‘oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 febbraio 2019, andiamo a vedere i segni che si possono considerare al top. Il Toro a differenza di Capricorno e Vergine si rimane sempre attaccati ai piaceri che o sono legati ai sentimenti o al cibo o alla vita tranquilla. Se da tanto si è vissuta una vita frenetica si sta sicuramente cercando persone con cui condividere le passioni che si hanno. La Vergine ha delle stelle utili per questo weekend che potrebbe regalare delle sorprese. Questo anche perché ci sono Marte e Saturno davvero molto interessanti e pronte a regalare ottime risposte. Si dovrebbe fermarsi a riflettere un attimo, cercando di essere convincenti anche di fronte a chi è ostico. Lo Scorpione è in crescita grazie a una Luna che illumina il segno. Non piace a questo segno frequentare molta gente, ma quando vive un amore si dona al cento per cento e condivide con quella persona tantissime emozioni.



